Kurzprofil Orange S.A.:



Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen. (27.02.2017/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Orange-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF).Umsatz und EBITDA des französischen Telekomkonzerns hätten in Q4 2016 weitestgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das nur halbjährlich ausgewiesene Nettoergebnis habe jedoch in 2016 aufgrund zahlreicher Sonderbelastungen die Erwartungen deutlich verfehlt. Die Gesamtjahresdividende für 2016 i.H.v. 0,60 Euro je Aktie sei bestätigt worden. Für GJ 2017 wolle Orange eine Gesamtjahresdividende i.H.v. 0,65 Euro je Aktie ausschütten. Friebel habe seine EPS-Prognosen beibehalten. Die Bewertung der Orange-Aktie sei seiner Meinung nach moderat und für ein deutlicheres Aufwärtspotenzial würden ihm entscheidende Impulse wie z.B. Akquisitionen oder neue Umsatzquellen fehlen.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Orange-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 16,20 Euro bekräftigt. (Analyse vom 27.02.2017)Xetra-Aktienkurs Orange-Aktie:14,28 EUR -0,90% (27.02.2017, 16:56)