Kurzprofil Orange S.A.:



Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen. (21.02.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Orange-Aktienanalyse von Investmentanalystin Bettina Deuscher von der LBBW:Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF).Mit einer guten wirtschaftlichen Entwicklung im Schlussquartal habe Orange die Markterwartungen insgesamt leicht übertreffen können. Vor allem die positive Erlösentwicklung auf dem wichtigen Heimatmarkt Frankreich sei hervorzuheben. Dort sei es das dritte Quartal in Folge gelungen, Umsatzwachstum zu realisieren (Q4: +1,7%, Q3: +0,2%, Q2: +0,5%, Q1: -0,1%). In Frankreich hätten bis vergangenes Jahres insbesondere rückläufige Mobile Serviceumsätze für Umsatzdruck gesorgt, welche sich in Q4 mit +2,5% yoy das erste Mal seit 2011 positiv entwickelt hätten. Insgesamt habe Orange seine Kundenbasis in sämtlichen Produktgruppen im Jahre 2017 um knapp 4% auf 273 Millionen gesteigert. Kumuliert habe das Umsatzplus im vergangenen Jahr auf vergleichbarer Basis 1,2% (VJ +0,6%) umfasst. Dieser Trendwende seien zwei Jahre mit stagnierenden und rückläufigen Erlösen vorausgegangen.Vor allem Frankreich und Europa (Erlösbeitrag ca. 70%) hätten eine positive Entwicklung beim Umsatz (+0,6% yoy bzw. +3,9% yoy) sowie adj. EBITDA (+1,4% yoy bzw. +5,8% yoy) gezeigt. Ebenso habe der Bereich Afrika und Mittlerer Osten vor allem aufgrund stark wachsender mobiler Daten zulegen können (Erlöse +3,0% yoy, adj. EBITDA +7,0% yoy). Allerdings hätten Enterprise sowie International Carriers & Shared Services unter dem Strich rückläufige Erlös- und Ergebnisentwicklungen verzeichnen müssen. Insgesamt habe Orange seine Profitabilität und den Cash Flow verbessert. Die Nettofinanzverschuldung habe verringert werden können. Für 2018 werde eine weitere Ergebnisseigerung erwartet. Die Dividende solle um 0,05 EUR auf 0,70 EUR je Aktie angehoben werden (davon 0,30 EUR als Zwischendividende).Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, ermittelt DCF-Modell-basiert ein neues Kursziel mit 19,00 EUR (vorher: 16,00 EUR) und hebt sein Rating für die Orange-Aktie von "halten" auf "kaufen" an. Risiken würden vor allem eine unerwartete Intensivierung des Wettbewerbs in Frankreich sowie Akquisitions- und Währungsrisiken umfassen. (Analyse vom 21.02.2018)Börsenplätze Orange-Aktie:Xetra-Aktienkurs Orange-Aktie:13,84 EUR -0,25% (21.02.2018, 14:56)