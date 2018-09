Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme.

Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Analyst Steve Koenig von Wedbush Securities:Steve Koenig, Aktienanalyst vom Investmenthaus Wedbush Securities, äußert im Hinblick auf die Aktien von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) laut einer Aktienanalyse weiterhin die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Die von Oracle Corp. im abgelaufenen Fiskalquartal erzielten Umsatzzuwächse dürften Investoren nicht begeistern. NetSuite und Financials Cloud seien die besten Assets im Cloud-Portfolio gewesen. Die Cloud-Prolongationen würden aber deutlich unter der Branchennorm liegen. Die Herausforderung für Oracle bestehe vor allem darin herauszufinden wie mit dem Datenbank-Angebot der Wechsel der Kunden zur Cloud am besten zu monetarisieren sei, so die Analysten von Wedbush Securities.Analyst Steve Koenig beklagt die fehlende Zuversicht, dass Oracle beim IaaS-Geschäft in Bezug auf die Datenbankenkundenbasis entscheidend vorankomme oder sich AWS von Amazon im Enterprise-Markt wirkungsvoll erwehren könne. Positive Katalysatoren seien kaum in Sicht.In ihrer Oracle-Aktienanalyse stufen die Analysten von Wedbush Securities den Titel unverändert mit "neutral" ein und bestätigen das Kursziel von 49,00 USD.Börsenplätze Oracle-Aktie:Xetra-Aktienkurs Oracle-Aktie:42,10 EUR +1,06% (19.09.2018, 12:57)