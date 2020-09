Börsenplätze Oracle-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Oracle-Aktie:

50,58 EUR -0,18% (18.09.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

50,44 EUR -0,73% (18.09.2020, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

59,75 USD -0,71% (18.09.2020, 22:10)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie Deutschland:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (20.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen Software-Konzerns Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) unter die Lupe.Eigentlich sollte am heutigen Sonntag die v.a. bei Jugendlichen beliebte TikTok-App in Amerika aus den Download-Plattformen von Google und Apple verschwinden würden. Doch das Blatt habe sich gewendet. Wie TikTok bestätige, werde ein Deal mit Oracle und Walmart angestrebt. US-Präsident Trump solle dem wohlwollend gegenüberstehen.Berichten zufolge solle Oracle Technologie- und Walmart Handelspartner für den amerikanischen Zweig der chinesischen Bytedance-Tochter werden. "Wir freuen uns, dass der Vorschlag von TikTok, Oracle und Walmart die Sicherheitsbedenken lösen und die Fragen zu TikToks Zukunft in den Vereinigten Staaten klären wird", zitiere die Nachrichtenagentur AFP eine TikTok-Sprecherin.Präsident Donald Trump habe dem geplanten Geschäft schon "seinen Segen" gegeben. Das globale Geschäft von TikTok solle in den USA angesiedelt werden und 25.000 Mitarbeiter beschäftigen, habe Trump am Samstag gesagt. "Es wird eine ganz neue Firma sein. Sie wird nichts mit China zu tun haben", habe er betont.Fraglich sei, wie die Regierung in Peking einen solchen Deal bewertet. Das Bemühen Microsofts, das Amerikageschäft von TikTok zu übernehmen, sei an Chinas Gegenmaßnahmen gescheitert. Peking habe eine neue Regel eingeführt, nach der Software-Algorithmen nur mit Erlaubnis der Behörden ins Ausland verkauft werden dürften.Noch sei der Deal nicht perfekt, und Trump habe oft bewiesen, dass er seine Meinung schnell wieder ändern könne. In diesem Fall sei die Wahrscheinlichkeit allerdings sehr hoch, dass der Deal zustande komme. Oracle und Walmart sollten davon profitieren, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link