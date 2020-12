Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

50,30 EUR +0,58% (14.12.2020, 14:17)



NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

60,61 USD +1,90% (11.12.2020, 22:10)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie Deutschland:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (14.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Konzerns Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) unter die Lupe.Der US-Konzern suche schon länger nach einem attraktiven Deal, welcher neues Leben in sein operatives Geschäft einhauche. Denn Oracle lebbe schon länger von seinem Kerngeschäft, welches aber größere Wachstumsimpulse vermissen lasse. So erkläre sich auch Oracles Versuch, das soziale Netzwerk TikTok zu übernehmen. Letztendlich habe sich der Konzern über eine Minderheitsbeteiligung zusammen mit Walmart bei TikTok eingekauft.Nun würden in der Presse (Quelle: The Information) Gerüchte aufkeimen, dass Oracle sich den Filehosting-Dienst DropBox einverleiben möchte. Als zweiter möglicher Anwärter auf den Kauf von DropBox werde ServiceNow gehandelt. Für Oracle würde diese Akquisition Sinn ergeben. Unter anderem biete der Software-Gigant ähnlich zu SAP Enterprise-Anwendungen im ERP- und CRM-Umfeld. Dropbox, das eine Cloud zum Austausch von Daten bereitstelle, wäre eine sinnvolle Ergänzung des Portfolios von Oracle, denn der Kunde wäre damit nicht auf andere externe Filehosting-Anbieter angewiesen.DropBox werde aktuell mit einem 2021er-KUV von 4,6 bewertet und wäre somit für einen Tech-Wert nicht teuer. Bei einem Aufschlag von knapp 25% über dem aktuellen Börsenwert von DropBox, müsste Oracle rund 11,6 Mrd. USD für DropBox zahlen. "Der Aktionär" würde den Dropbox-Deal durch Oracle begrüßen und empfehle investierten Anlegern, dabeizubleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.12.2020)Börsenplätze Oracle-Aktie:Xetra-Aktienkurs Oracle-Aktie:50,33 EUR +2,24% (14.12.2020, 13:44)