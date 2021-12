Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Oracle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

83,28 EUR -3,14% (20.12.2021, 16:46)



XETRA-Aktienkurs Oracle-Aktie:

83,37 EUR -3,81% (20.12.2021, 16:06)



NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

93,94 USD -2,77% (20.12.2021, 16:34)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (20.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Jetzt sei es offiziell: Oracle übernehme den Gesundheitssoftware-Spezialisten Cerner. Für Oracle sei es die größte Übernahme der Unternehmensgeschichte. Für Oracle-Aktionäre sei es ein Grund zur Sorge - wenn auch nur kurzfristig.Nachdem vergangenen Donnerstag das Wall Street Journal bereits über die Gespräche zwischen Oracle und Cerner berichtet habe, sei es jetzt offiziell. Für rund 28,3 Milliarden Dollar in Aktien wolle Oracle den Gesundheitssoftware-Spezialisten übernehmen. Der Deal solle im kommenden Jahr abgeschlossen sein."Gemeinsam sind Cerner und Oracle in der Lage, das Gesundheitswesen umzugestalten, indem sie medizinischen Fachkräften bessere Informationen zur Verfügung stellen, was zu besseren Entscheidungen im Rahmen der Behandlung und zu besseren Ergebnissen für die Patienten führen wird", habe Oracle-Gründer Larry Ellison die Übernahme laut Pressemitteilung kommentiert.Während der Oracle-Kurs auf die Nachricht im frühen Handel weitere 2,6 Prozent nachgegeben habe, hätten die Cerner-Aktien ein weiteres Prozent zugelegt. Analysten würden in der Übernahme eine Stärkung der Präsenz im Gesundheitswesen und langfristig eher einen positiven Faktor für die Aktie sehen.Oracle stehe aktuell gut da und das Management versuche mit dem Cerner-Deal die Cloud-Angebote um medizinische Daten und Analysen zu erweitern. Langfristig könnten Angebote für den 3,8 Billionen schweren US-Healthcare-Markt für bessere Wachstumsaussichten sorgen.28,3 Milliarden Dollar seien allerdings kein Pappenstiel, insbesondere für Value-orienterte Oracle-Aktionäre. Es gelte allerdings zu bedenken, dass die Oracle-Aktie auch nur so stark performt habe, weil sich das Wachstumsmomentum verbessert habe.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Oracle-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 20.12.2021)