XETRA-Aktienkurs Oracle-Aktie:

38,75 EUR +1,31% (03.07.2018, 14:33)



Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

38,55 EUR -0,36% (03.07.2018, 13:44)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Oracle-Aktie:

USD 44,97 +0,04% (03.07.2018, 14:54, vorbörslich)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie Deutschland:

ORC



NYSE-Euronext-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme.

(03.07.2018/ac/i/n)



London (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Analyst Raimo Lenschow von Barclays:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Raimo Lenschow vom Investmenthaus Barclays in Bezug auf die Aktien von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) weiterhin eine Übergewichtung.Die Analysten von Barclays halten die Fundamentaldaten von Oracle Corp. weiterhin für attraktiv.Nichtsdestotrotz stehe der Titel nicht in der Gunst der Anleger. Kurz- bis mittelfristig dürfte sich an dieser Situation nichts ändern. Investoren müssten zunächst Änderungen bei der Berichterstattung verdauen.Analyst Raimo Lenschow hält aber einen höheren Aktienkurs für gerechtfertigt und bestätigt das Kursziel von 58,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Oracle-Aktie: