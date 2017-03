NYSE-Euronext-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Analyst Steve Koenig von Wedbush Securities:Steve Koenig, Aktienanalyst vom Investmenthaus Wedbush Securities, äußert im Hinblick auf die Aktien von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Oracle Corp. präsentiere Zahlen die im Hinblick auf die Guidance nicht immer konsistent seien. Der Optimismus der Investoren in Bezug auf die Cloud-Transition werde dadurch auf die Probe gestellt.Die Ausgangslage für die anstehenden Quartalszahlen wird aber von den Analysten von Wedbush Securities als ordentlich bezeichnet. Obwohl der Aktienkurs seit Jahresanfang schon deutliche Kurssteigerungen erzielt habe, könnte NetSuite mit SaaS & PaaS für signifikantes Aufwärtspotenzial sorgen. Allerdings befürchtet Analyst Steve Koenig, dass die Konsensprognosen zum währungskonstanten organischen Wachstum in 2018 zu hoch sein könnten. Investoren sollten daher an der Seitenlinie bleiben.In ihrer Oracle-Aktienanalyse halten die Analysten von Wedbush Securities am "neutral"-Rating fest, ebenso wie am Kursziel von 42,00 USD an.