Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarkt profitiert aktuell von der hervorragenden Stimmung in der US-Wirtschaft, die sich nicht zuletzt in den ISM-Indices vom Juni widerspiegelt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nachdem am Montag bereits der ISM-Wert für das Verarbeitende Gewerbe auf 60,2 Punkte (den zweithöchsten Wert in den letzten zehn Jahren) geklettert sei, sei gestern auch der Wert für den Dienstleistungssektor auf 59,1 Punkte (Mai: 58,6) angestiegen. So dürfte sich auch der Arbeitsmarkt in den USA im Juni in hervorragender Verfassung präsentieren. Die Analysten würden dabei mit einer Bestätigung der Arbeitslosenquote auf dem 10-Jahrestief von 3,8% rechnen und bei den neugeschaffenen Stellen eine Zunahme von 200.000 erwarten, was in etwa dem bisherigen Jahresdurchschnitt (207.000) entspreche. Gleichwohl dürfte das Lohnwachstum mit 2,8% gg. Vj. nur geringfügig zulegen (Mai: 2,7% gg. Vj.) und somit der Lohndruck auf die Inflationsentwicklung weiterhin moderat ausfallen.



Vor allem der Lohnentwicklung werde heute besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Sollte diese entgegen der Konsenserwartungen deutlicher anziehen, dürfte dies die FED im Hinblick auf weitere Leitzinserhöhungen stärker unter Druck setzen und den Euro zum US-Dollar abwerten lassen. (06.07.2018/ac/a/m)





