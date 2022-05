Warum sind ETFs so beliebt?

Weshalb lohnt es sich, in ETFs zu investieren?

Die Kostenstruktur ist einheitlich und transparent gehalten. Somit gelingt es auch Laien die geringen Verwaltungskosten nachzuvollziehen und gute Angebote herauszufiltern. Viele ETFs sind zudem auf demselben Index angelegt. Somit lassen sich nicht nur Kosten, sondern auch Risiken nebst Renditen gezielt miteinander vergleichen.



Zahlreiche Funds sind weiterhin über Sparpläne verfügbar. Mit speziellen Angeboten können Anwender demnach ohne Order- oder Depotgebühren Ansparungen vornehmen. Somit sind ETFs ähnlich wie eine private Altersvorsorge zu betrachten. Je nach Gusto lassen sich diverse Sparpläne natürlich auf Wunsch anpassen oder stoppen.



Anders als bei traditionellen Investmentfonds geben Anbieter jeden Tag die genaue Zusammensetzung der ETFs bekannt. So lässt sich die aktuelle Rendite direkt ermitteln. Dass ETFs stetig an Beliebtheit zunehmen, ist somit kein Zufall. Das gesamte System ist den Bedürfnissen von Privatanlegern angepasst. Dabei ist es unwichtig, ob jemand sein Vermögen aufstocken möchte oder ein anderer Erträge aus einem speziellen Depot generieren will.



Wichtig ist, sich vorab mit ETFs zu beschäftigen. Denn auch ein gewisser Geschäftssinn sowie eine Strategie sind maßgeblich, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.



Wer steckt hinter den ETFs?

ETFs stammen häufig von Banken oder Fondsgesellschaften. Aber auch andere Branchen bieten ETFs an. Das können technologische Aktien der Telekom sein oder Dienstleistungsaktien von Asendia. Wer sich an ETFs beteiligen möchte, kann das ganz einfach über den Onlineweg erleidigen. Dazu ist lediglich ein Depot bei einer Bank oder einem Broker zu eröffnen.



Nun kann es schon fast losgehen. Wichtig ist, nichts zu überstürzen, sondern sich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Ist schließlich eine Wahl getroffen, kann das Investment beginnen. Dabei darf jeder so viel investieren, wie gewünscht. Allerdings sollten sich Anleger zunächst mit den verschiedenen Kriterien, Sparplänen und Anwendungsschritten vertraut machen. Nur so kann jeder Anleger längerfristig vom Onlinehandel mit ETFs profitieren und Kapital machen. (23.05.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Nicht erst die Coronakrise hat den Onlinehandel beliebter und stärker gemacht. Schon lange davor haben Menschen auf der ganzen Welt ihre Einkäufe im Internet getätigt oder Produkte sowie Dienstleistungen in Anspruch genommen. Neben all diesen Möglichkeiten haben sich auch ETFs (Exchance Traded Funds) enorm entwickelt.Die Geldanlage mit ETFs ist nicht nur günstig, sondern auch flexibel und transparent. Dass diese Möglichkeit der Investition an Beliebtheit gewinnt, lässt sich den Zahlen entnehmen. Der Markt ist nämlich vor allem in den letzten Jahren rasant gestiegen. Allein in Europa stehen ETFs im Wert von über 900 Milliarden Euros zur Verfügung. Weltweit beläuft sich der Wert sogar auf 5,8 Billionen Euro.Die Vorteile in der Anlage liegen dabei klar auf der Hand: ETFs lassen sich wie Aktien einkaufen sowie verkaufen. Gleichzeitig bieten sie ebenso Vorzüge, die von klassischen Investmentfonds bekannt sind. Das Ziel der Geldanlage ist, die Rendite eines speziellen Index, wie z. B. DAX, bestmöglich nachzubilden.Denn: Mit der Investition in ETFs legen Interessierte Geld in mehrere Wertpapiere an. Das können manchmal Hunderte, oftmals sogar Tausende von Wertpapieren sein. Wer mag, kann also frei wählen und zwischen ETFs im Bereich Branchen, Länder und Regionen sowie Unternehmen investieren.