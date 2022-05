Das "Handeln von unterwegs" ist keine Investment-Strategie

Ausdauer wie beim Marathon ist eine wichtige Voraussetzung

Zu häufiges Handeln kann auch dazu führen, dass minderwertige, wenig gehandelte Aktien gekauft werden. Bei diesen Werten sind die Geld- und Briefspannen so groß sein, dass der Aktienkurs erst deutlich steigen muss, bevor mit einem Verkauf Geld verdient werden kann. Das der Online-Handel geringere Transaktionskosten hat ist für erfolgreiche Anleger lediglich ein Bonus, aber nicht das Ziel des Aktienhandels. Wichtiger ist es, sich auf qualitativ hochwertige, gut etablierte Unternehmen zu konzentrieren die in das eigene Portfolio passen. Je diese Aktien gehalten werden, desto größer ist die Chance, relevante Gewinne zu erzielen.



3 Regeln können reichen um erfolgreich zu investieren

Unabhängig davon wie Aktien gekauft werden - dies sind die bewährtesten Regeln um an den Märkten erfolgreich zu seien:



Investieren Sie hauptsächlich in qualitativ hochwertige, gut etablierte Unternehmen, die in der Vergangenheit Gewinne, wenn auch keine Dividenden, erzielt haben. Halten Sie die Aktien langfristig.

Diversifizierung Ihres Depots über die meisten, wenn nicht alle der fünf Hauptwirtschaftssektoren (verarbeitendes Gewerbe und Industrie; Ressourcen und Rohstoffe; Konsumgüter; Finanzen; Versorger)

Aktien, die im Rampenlicht der Broker und Medien stehen, wenig gewichten oder ganz meiden. Dieses Rampenlicht schraubt die Erwartungen der Anleger in gefährliche Höhen. Wenn Aktien diese hohen Erwartungen nicht erfüllen, kann es zu einem raschen und brutalen Kurseinbruch kommen. Wieland Steinich, Deutschlandchef des Online-Traders AGORA direct: "Eher mit einem gehörigen Schuss Argwohn sind immer die Aktien zu bewerten, welche gerade in aller Munde sind. Sicher haben solche Aktien enormes Gewinnpotential, aber auch schnelle Abstürze sind möglich".

Diversifizierung – diese Risikoverteilung bietet nicht jeder Händler

Neobroker, die oft mit "kostenlosem Handel" werben, haben zwei gravierende Nachteile: Zum einen ist ihr Gebührenmodell - denn umsonst kann hier nicht gehandelt werden - wenig transparent und führt immer wieder zu Diskussionen bei Finanzaufsichtsbehörden in ganz Europa und den USA. Zum anderen ist die Auswahl an Handelsplätzen meist begrenzt, dies ist aber eine der wichtigen Voraussetzungen, um unkompliziert in möglichst alle Werte investieren zu können. Wieland Steinich, Deutschlandchef von AGORA direct erläutert, warum in seinem Unternehmen Wert auf eine möglichst große Zahl von Auswahlmöglichkeiten gelegt wird: "Ein Depot bei uns eignet sich zunächst besonders für den aktiven Händler, welcher in verschiedenen Finanzproduktklassen diversifiziert handeln will und aktiv auf die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen schnell reagieren möchte und dazu nicht bei jeder Produktklasse den Onlinebroker wechseln will".



Fazit: Nicht auf Werbesprüche reinfallen

Misstrauisch sollte man werden, wenn das vermeintlich "kostenlosen Handeln" von "überall und unterwegs" das wichtigsten Versprechen eines Traders ist. Denn die erste Aussage ist sehr umstritten und die zweie Aussage widerspricht jeder seriösen Anlagestrategie zum Vermögensaufbau. Oft wird mit den plakativen Aussagen auch übertüncht, dass die Auswahl der Handelsplätze sehr beschränkt ist. Barron´s, eine seit 1920 erscheinende, an der Wall Street ansässige Finanz-Wochenzeitung, hat die Handelssoftware von AGORA direct zum wiederholten Male zum besten Online-Brokertool erhoben. "Angebotspalette ( ) und Technik eignen sich nicht nur hervorragend für extrem aktive Händler, es wurde auch viel investiert, um weniger aktiven Händlern zu gefallen". Dies ist ein entscheidender Punkt: An weniger aktiven Händlern haben die Newcomer unter den Tradern kaum Interesse. (17.05.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In den Medien wird nicht mehr so viel darüber berichtet wie noch vor zehn Jahren, aber selbst im Jahr 2022 birgt der Online-Handel versteckte Gefahren, die auf den ersten Blick nicht immer erkennbar sind. Es hört sich zunächst paradox an, aber das Hauptrisiko liegt darin, dass der Online-Handel extrem einfach ist. Die niedrigeren Kosten und die höhere Geschwindigkeit des Online-Handels können ansonsten konservative Anleger dazu verleiten, zu häufig zu handeln. Das kann dazu führen, dass die besten Werte dann verkauft werden, wenn sie am Anfang einer guten oder sogar sehr guten Entwicklung stehen.Die Leichtigkeit des Online-Handels kann konservative Anleger dazu verleiten, in den kurzfristigen Handel oder das Daytrading einzusteigen. Das ist eine weitere Gefahr des Online-Aktienhandels: Kurzfristige Kursschwankungen sind oft reiner Zufall, der fälschlicherweise als grundlegender Trend eines Wertes verstanden wird - mit einem großen Zufallselement verbunden, dem man sich nicht entziehen kann. Die deutlich geringeren Kosten im Vergleich zur Hausbank sind attraktiv, aber es ist die Qualität der Anlage, die Geld einbringt - nicht das schnelle An- und Verkaufen.