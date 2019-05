Ob zu Hause im Garten oder in der Mittagspause, mit einem mobilen Endgerät ist der Online Kreditvergleich überall möglich.

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Nicht immer bedarf es bei der Finanzierung einer langfristigen Planung. Manchmal ist es nötig, dass das Geld zeitnah und kurzfristig zur Verfügung steht. Häufig handelt es sich dabei um ein Darlehen für die unerwartete Autoreparatur oder eine unvorhergesehene Renovierung im Wohneigentum. In solchen Fällen sind Online Kredite unschlagbar, insbesondere bezüglich der niedrigeren Zinsen. Im Folgenden klärt der Beitrag über alle wissenswerten Vor- und Nachteile beim Online Kredit auf und vergleicht diesen mit einem klassischen Bankkredit.Um einen Kredit zu beantragen, ist es zunächst empfehlenswert, sich einen Überblick über den aktuellen Markt und verschiedene Angebote zu verschaffen. Dies funktioniert am besten mit einer schnellen sowie übersichtlichen Gegenüberstellung von Kreditangeboten. Bei einem Anbieter wie Tarifcheck finden Interessierte Kredite im kostenlosen Vergleich , sodass schnell eine große Auswahl an Möglichkeiten verfügbar ist. Einer der wichtigsten Vorteile von einem Online Vergleich ist daher die Zeitersparnis. Zum Vergleichen ist weder ein Termin bei der Bank nötig noch der Gang zu einem anderen Institut. Kreditnehmer können die Angebote bequem von zu Hause und jederzeit vergleichen.

Hinweis: Bei Bedarf ist ein Online Kredit heutzutage aber ebenso für größere Projekte wie Hauskauf oder der Bau eines Eigenheims zu gebrauchen.

Alles läuft online ab, sodass Kreditnehmer auch nur Kontakt mit einem Berater aufnehmen müssen, wenn dies gewünscht ist.

Wie bereits erwähnt, gibt es kein "klassisches Servicepersonal" wie bei der Hausbank. Dennoch stehen ebenso online persönliche Berater zur Verfügung, um Anliegen, Fragen oder Sonstiges zu klären. Ob per Telefon, per E-Mail oder per Live-Chat - hier haben Antragsteller die freie Wahl, um mit einem Kreditexperten vom jeweiligen Vergleichsportal in Kontakt zu treten. Dies ist aber nicht zwingend notwendig. Wer keinen Bedarf an einem Gespräch oder einem Informationstermin hat, der ist nicht gezwungen, dies zu tun.



Online Kreditnehmer profitieren von einer individuellen Beratung, die während des gesamten Prozesses in Anspruch genommen werden kann, wenn es gewünscht ist. Frei nach dem Motto: Alles kann, nichts muss!



VORTEIL: Schnelle, unkomplizierte Abwicklung sorgt für zeitnahe Bereitstellung



Grundsätzlich ist die Abwicklungsdauer vom Kreditantrag bis zur Annahme relativ kurz, sodass dieser Weg ideal für alle ist, die schnell ein Darlehen benötigen.



Wer relativ zeitnah einen Kredit benötigt, um ein kurzfristiges Projekt zu bezahlen, der ist mit einem Online Kredit gut beraten. Nicht nur der Vergleich erfolgt relativ schnell, auch die Auszahlung des Betrages findet meist zeitnah statt. Das ist für alle Kreditnehmer wichtig, die beispielsweise ein Darlehen brauchen, um die Autoreparatur zu bezahlen oder ein Umbauprojekt am Eigentum zu finanzieren. Wichtig zu wissen ist allerdings, dass auch ein seriöser Online-Anbieter zunächst die Kreditwürdigkeit prüft. Ist dies geschehen, genießen Kreditnehmer allerdings eine schnelle, unkomplizierte Abwicklung mit einer zeitnahen Bereitstellung des Geldes.



Häufig übernimmt das Vergleichsportal eine Art Vermittlerposition. Dadurch haben Kreditnehmer kaum Eigenarbeit. Grundsätzlich gilt es nur den Kreditantrag für das gewünschte Angebot auszufüllen, welches dann vom Portal an das Kreditinstitut übermittelt wird. Kommt es zu einer Annahme, übermittelt das Institut dem Antragsteller schließlich einen Vertrag, der allerdings nicht verpflichtend unterzeichnet werden muss, falls im Nachhinein oder beim Lesen noch Zweifel aufkommen. Ist der Kredit bewilligt und sind die Verträge unterzeichnet, steht einer Auszahlung nichts im Weg und das Darlehen ist innerhalb weniger Tage auf dem Konto des Kreditnehmers verfügbar.



Diese Nachteile könnten bei einem Online Kredit auf den Antragsteller zukommen



Service: Wie bereits erwähnt, gibt es einen persönlichen Berater, der bei Fragen gerne weiterhilft. Im Gegensatz zur örtlichen Kreditanstalt haben Kreditnehmer allerdings keinen Ansprechpartner vor Ort. Das kann im Einzelfall ein Nachteil sein, weil dadurch kein persönlicher Kontakt möglich ist. Wer darauf viel Wert legt, für den ist ein Online Kredit eher ungeeignet.

Alle, die sich im Kreditgeschäft nicht auskennen, laufen eventuell Gefahr, weitere Leistungen einzukaufen, die eigentlich gar nicht gewollt oder nötig sind. Häufig geschieht dies bei "unseriösen" Anbietern, die zusätzlich zum Kredit noch weitere Extras wie beispielsweise Versicherungen verkaufen. Unverbindlichkeit: Bei einem Online Kreditvergleich handelt es sich zunächst um eine "Vorabzusage", die nicht verbindlich ist. Um ein definitives und festes Angebot zu erhalten, müssen Interessierte auf die Prüfung des Kreditanbieters warten. Das ist ganz ähnlich wie bei einem Darlehen, das von einer Bank gewährt wird. Neben Gehaltsnachweis und Kontoauszug wird auch die Identität geprüft.



Der direkte Vergleich: Unterschiede zwischen Online- und Bankkredit



Online Kredit Bankkredit + größter Vorteil: niedrigere Zinsen

+ komfortabler Online-Antrag

+ 24-stündige Verfügbarkeit

+ mit Kreditvergleich guter Überblick über

alle Online-Angebote

- keine persönliche Beratung

- Zusatzbedingungen + persönliche Beratung

+ detailliertes Verkaufsgespräch möglich

+ Bankkredit bietet häufig Vorzüge für

loyale Bestandskunden

+ Verhandlungsmöglichkeiten

- nach Kreditanfrage ein konkretes Angebot

ohne Vergleichswerte

- festgelegte Öffnungszeiten



Hinweis: Egal, auf welchen Kredit die Entscheidung fällt, die eigene Bonität spielt stets eine übergeordnete Rolle. Diese wird unter anderem von Beruf, Einkommen, Kredithöhe sowie finanziellen Sicherheiten bestimmt.



Der erste Vergleich ist übrigens unverbindlich und kostenlos. Interessierte verschaffen sich zunächst erstmal einen Überblick über die potenziellen Möglichkeiten, ehe ein definitives Angebot in die engere Auswahl kommt. Dass Online Kredite von Direktbanken grundsätzlich günstiger sind, hat mit den niedrigeren Servicekosten zu tun. Weder Standort noch Personal müssen vor Ort bezahlt werden.