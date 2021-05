Neuer Glücksspielstaatsvertrag ab dem 1. Juli 2021

In den Bundesländern herrschte Uneinigkeit über die genaue Umsetzung der deutschen Lizenzen. Die Gefahr der Spielsucht spielte dabei eine zentrale Rolle. Nun ist aber sicher, dass die zentrale Aufsichtsbehörde in Schleswig-Holstein sitzen wird. Dort wurden in der Vergangenheit bereits deutsche Lizenzen vergeben, doch diese galten nur für Casinos in diesem Bundesland und waren nicht im gesamten Bundesgebiet gültig.



Das müssen Glücksspielfans aus Deutschland jetzt beachten

Bei dem großen Angebot an Online Casinos kann es schwer sein, die richtige Wahl zu treffen. Es gibt Casinos, die sind auf Kryptowährungen spezialisiert. Dann gibt es Seiten, die als Pay N Play Casino bezeichnet werden und ganz ohne Registrierungsformular funktionieren. In anderen Casinos müssen Sie sich klassisch über ein Anmeldeformular registrieren und haben dann Zugriff auf eine riesige Auswahl an Bonusaktionen. Nicht zuletzt überzeugen viele Plattformen außerdem durch die leichte Zugänglichkeit per Smartphone und der Vergabe von einem Mobile Casino Bonus ohne Einzahlung zur Anmeldung. Boni mit und ohne Einzahlung, eine riesige Spielelobby, moderne Zahlungsmethoden – es gibt mittlerweile fast nichts, was es auf Online-Glücksspielseiten nicht gibt.



Umso wichtiger ist es, dass sich Interessenten nicht vom schönen Schein trügen lassen. Glücksspielsucht ist ein ernstzunehmendes Thema. Wer im Casino spielt oder Sportwetten abschließt, der sollte sich der Risiken bewusst sein. Gleichzeitig ist es unerlässlich, die Glücksspielseiten auf ihre Seriosität hin zu überprüfen: Eine gültige Glücksspiellizenz ist Pflicht, in Zukunft werden Sie immer öfter die der Behörde aus Schleswig-Holstein antreffen.



Für Laien hilfreich sind zudem Vergleichsportale, welche sich mit den verschiedenen Online Casinos beschäftigen. Dort werden die Plattformen in Kategorien unterteilt: Schauen Sie zum Beispiel speziell nach Seiten, die große Einzahlungsboni anbieten oder risikofrei mit einem Bonus ohne Einzahlung nutzbar sind. Wenn Sie auf dem Mobilgerät spielen möchten, finden Sie auch dafür die passenden Vergleichsseiten. Auf seriösen Plattformen werden Ihnen nur lizenzierte Glücksspielanbieter vorgestellt. Zusätzlich werden Erfahrungsberichte verfasst, die Ihnen die wichtigsten Informationen kompakt servieren. Diese Vergleiche gibt es nicht nur für Casinos, die Spielautomaten und Co. anbieten, sondern auch für Sportwettenanbieter. Denn auch Sportwetten werden immer häufiger online abgeschlossen. Gern schließt der Sportwettenbereich an die Casino-Lobby an, sodass Sie bequem hin- und herwechseln können.



Beste Aussichten auch für Sportwetten

Setzen Sie online auf Spielautomaten oder füllen Sie einen Schein aus, um auf Ihre Lieblingsfußballmannschaft zu wetten. Wenn Sie sich für Online-Buchmacher interessieren, sind Sie damit nicht allein. Im Jahr 2019 hatte der gesamte Sektor, Offline-Wetten eingeschlossen, einen Umsatz von über 9 Mrd. Euro zu verzeichnen. Und auch im Jahr 2020 konnte man sich trotz der Unterbrechungen, die mit der Pandemie einhergingen, über ein gutes Geschäftsjahr freuen können.



Sowohl Casinospiele im Internet als auch Online-Sportwetten boomen. In Zukunft interessant sein wird, für welche Lizenzgeber sich die Nutzer der Glücksspielseiten entscheiden. Denn über die deutschen Lizenzen wissen wir bereits, dass diese den Spielerschutz sehr ernst nehmen. Für Online Casinos bedeutet das, dass einige beliebte Spiele, zum Beispiel Jackpot-Slots, aus dem Portfolio entnommen werden müssen. Einschränkungen gibt es außerdem, was die Einsätze und Einzahlungslimits betrifft. Umfragen zeigen bereits jetzt, dass EU-Casinos mit anderen Lizenzen deshalb weiterhin gern aufgerufen werden. Im nächsten Jahr wissen wir dann wahrscheinlich mehr und können ein erstes Resümee ziehen. Auf höhere Steuereinnahmen stellt sich Deutschland aber bereits jetzt ein, denn immerhin gibt es erstmals die Möglichkeit, bundesweit deutsche Online Casinos und Buchmacher zu nutzen. (18.05.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Weltweit kann man sich über steigende Umsätze im Online-Casino-Geschäft freuen. Auch für Deutschland prophezeien Experten rosige Zeiten. Im Jahr 2024 rechnet man mit Einnahmen von mehr als 3 Mrd. Euro. Im Jahr 2019 waren es immerhin schon 2,2 Mrd. Euro.Nicht nur die Corona-Pandemie trug dazu bei, dass sich immer mehr Menschen dem Online-Glücksspiel zuwandten. Auch der unvergleichlich einfache Zugang und die vielen Möglichkeiten kurbeln das Geschäft an. Online-Casinos sind technisch auf dem neuesten Stand und benutzerorientiert. Ob eine Online-Glücksspielseite aber eine seriöse ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wir haben uns angesehen, was in Online Casinos zu beachten ist und wie sich der Erfolg dieser Plattformen erklären lässt.Jahrelang verfolgten wir die Debatten um deutsche Glücksspiellizenzen. Einheitlich geregelt werden sollte das Online-Glücksspiel, und nun ist die Bundesrepublik endlich auf dem richtigen Weg. Wer seine Spiele hierzulande anbieten möchte, kann sich jetzt auf eine deutsche Lizenz bewerben. Das wird Deutschland viel Geld einbringen - und gleichzeitig auch hohe Steuersummen, denn endlich können die Online Casinos hierzulande besteuert werden. Zuvor besaßen die Glücksspielanbieter Lizenzen aus Ländern wie Malta, doch mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag bewegen sich Online Casinos endlich aus der Grauzone.