ProShares-CEO Michael L. Sapir rechne trotzdem mit einer regen Nachfrage der Investoren nach den Anteilen seines neuen Indexfonds: BITO werde einem großen Kreis von Anlegern ein Engagement in Bitcoin ermöglichen, die ein Brokerkonto hätten und gerne Aktien und ETFs kaufen würden, aber vor der Einrichtung eines weiteren Kontos bei einem Kryptowährungsanbieter zurückschrecken würden oder besorgt seien, dass diese Anbieter möglicherweise nicht reguliert seien und Sicherheitsrisiken unterlägen, heiße es in einem Statement des Unternehmens.



Zwar gebe es auch kritische Stimmen, die den Umweg über den Bitcoin-Future als Basiswert als unnötig kompliziert und kostspielig bewerten würden. Unter dem Strich seien sich jedoch viele Branchenbeobachter einig, dass es ein wichtiger Meilenstein für die junge Assetklasse auf dem Weg in den Finanz-Mainstream sei. Zudem könnten ETFs auf den Bitcoin-Future den Weg für die US-Zulassung von physischen Bitcoin-ETFs ebnen.



Nach deutlichen Kursgewinnen in den vergangenen Wochen scheinen die ETF-News inzwischen eingepreist zu sein, so die Experten vom "Der Aktionär". Die Nachricht über den offiziellen Handelsstart am morgigen Dienstag könne den Kurs am Montagnachmittag zumindest nicht spürbar bewegen. Kurzfristig seien indes sogar Gewinnmitnahmen möglich - Stichwort: "Buy the rumor, sell the fact".



Mittel- und langfristig seien die Aussichten für die digitale Leitwährung aber unverändert gut. Investierte Anleger würden daher dabei bleiben und die Gewinne laufen lassen. Mutige Neueinsteiger könnten den bevorstehenden Ausbruch auf ein neues Allzeithoch zum Kauf nutzen. (18.10.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach jahrelangem Ringen mit der US-Börsenaufsicht SEC geht es nun ganz schnell: Am morgigen Dienstag (19. Oktober) startet in den USA der erste Bitcoin-ETF in den Handel, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das habe Anbieter ProShares am Montag nun offiziell bestätigt. Es sei ein Meilenstein für die junge Digitalwährung - wenngleich es einen kleinen Haken gebe.