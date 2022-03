Infolge eines angespannteren globalen (und europäischen) Gasmarktes in Verbindung mit einer starken Erholung der Gasnachfrage aufgrund einer höheren Wirtschaftstätigkeit und eines strengen Winters hätten die europäischen Gaspreise im Dezember ein Rekordniveau von 185 EUR/MWh erreicht. Nach einer kurzzeitigen Entspannung habe der europäische Gasmarkt eine extreme Reaktion auf den Einmarsch in der Ukraine gezeigt, die ein Ansteigen des Gaspreises am 8. März auf einen Tageshöchststand von 345 EUR/MWh zur Folge gehabt habe.



Auf den ersten Blick scheine die von der Europäischen Kommission angestrebte Verringerung der russischen Gaseinfuhren um 100 Mrd. m3/Jahr bis Ende dieses Jahres ohne erhebliche Einschnitte beim Gasverbrauch kaum erreichbar zu sein. Zu den größten Herausforderungen würden gehören: (i) unzureichende Regasifizierungskapazitäten, um die jährlichen LNG-Importe um 50 Mrd. m3 zu erhöhen, (ii) ein hoher Finanzbedarf, um die Gasspeicher bis Oktober zu mindestens 90% zu füllen (EUR 60 Mrd.), und (iii) mangelnde politische Unterstützung für einen verzögerten Ausstieg aus der Kohle- und Kernkraftnutzung. Auf der Grundlage ihrer Analyse seien die Analysten zu dem Schluss gekommen, dass nur die Hälfte (d. h. 50 Mrd. m3) der angestrebten Verringerung der russischen Gaseinfuhren durch Einfuhren von Flüssiggas und Pipelinegas sowie durch eine höhere einheimische Produktion ersetzt werden könne, während die andere Hälfte durch eine Kombination aus Kohle-/Kernkraft-/Erneuerbare-Stromerzeugung und Senkung des Gasverbrauchs bewältigt werden müsste.



LNG wäre die wichtigste alternative Versorgungsquelle für Europa. Die von der Europäischen Kommission bis Ende 2022 angestrebten 50 Mrd. m3 zusätzliches Angebot dürften jedoch in diesem Jahr kaum zu erreichen sein. Die tatsächlichen weltweiten LNG-Reservekapazitäten könnten niedriger sein als die 125 Mrd. m3 Nennkapazität, was einen harten Wettbewerb zwischen Europa und Asien um LNG-Spotladungen (und damit höhere Gaspreise) bedeuten würde.



Darüber hinaus sei die europäische Regasifizierungskapazität bereits vollständig ausgelastet (ca. 13 Mrd. m3 LNGImporte im Januar), allen voran in Spanien, dem Vereinigten Königreich und Frankreich, wobei die beiden erstgenannten Länder mit Engpässen bei der Anbindung an das übrige europäische Gasfernleitungsnetz zu kämpfen hätten. Dies könnte die jährlichen LNG-Einfuhren nach Europa nach Schätzungen der Analysten auf ca. 120 Mrd. m3 im Jahr 2022 begrenzen. Um zusätzliche Regasifizierungskapazitäten zu erschließen, wäre eine neue Gaspipeline zwischen Spanien und Frankreich erforderlich.



Neben LNG könnte Europa zusätzliches Pipelinegas aus Aserbaidschan und Algerien (ca. 10 Mrd. m3) importieren und die heimische Gasproduktion (einschließlich Norwegen) um 11 Mrd. m3 erhöhen. Zusammenfassend lasse sich sagen, dass Europa auf der Grundlage der oben genannten Annahmen bis zu 50 Mrd. m3 russische Gasimporte im Jahr 2022 ausgleichen könnte. Rechne man die angestrebte Reduzierung der Gasnachfrage um 30 Mrd. m3 im Rahmen des REPowerEU-Plans und die vorhandenen Gasvorräte von ca. 25 Mrd. m3 hinzu, könnte Europa etwa 105 Mrd. m3 russische Gasimporte ausgleichen. Es bleibe jedoch unklar, wie lange es dauern könnte, diese Ziele zu erreichen, insbesondere die Reduzierung der Nachfrage um 30 Mrd. m3. (16.03.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Unmittelbar nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine zögerten westliche Politiker, Sanktionen gegen russische Energieausfuhren auch nur in Erwägung zu ziehen, da sowohl die Öl- als auch insbesondere die Gasmärkte bereits angespannt waren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nur zwei Wochen später hätten die USA und das Vereinigte Königreich ein Verbot für russische Öllieferungen verhängt, und immer mehr westeuropäische Unternehmen hätten sich selbst vom Handel mit/vom Kauf von russischem Rohöl ausgeschlossen. Darüber hinaus habe die Europäische Kommission einen REPowerEU-Plan vorgelegt, der die Gasabhängigkeit von Russland bereits bis zum Ende dieses Jahres erheblich verringern solle. Da die westliche Welt an der Einführung neuer Wirtschaftssanktionen gegen Russland festhalte, sei das Risiko eines vollständigen oder teilweisen Verbots russischer Gasexporte (entweder durch die EU oder durch Russland) nach Erachten der Analysten gestiegen.In den letzten Jahren hätten die Gasimporte zwischen 55% und 65% des europäischen Gasverbrauchs gedeckt, wobei die russischen Gasimporte 32 bis 40% des Verbrauchs ausgemacht hätten. Im Jahr 2021 habe Russland ca. 163 Mrd. m3 Gas nach Europa (einschließlich 15 Mrd. m3 LNG) geliefert, was 20% unter dem Durchschnitt der Jahre 2017-19 gelegen habe.