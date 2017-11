Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise gerieten nach der Veröffentlichung der US-Lagerdaten kurzzeitig unter Druck, holten die Verluste aber schnell wieder auf und beendeten den Handel schließlich nahe am Tageshoch, so die Analysten der Commerzbank.



Brent handle heute früh bei gut 63 USD je Barrel, WTI bei knapp 58 USD je Barrel und damit nur unweit vom gestern verzeichneten 2,25-Jahreshoch. Die US-Rohöllagerbestände seien in der letzten Woche laut US-Energieministerium um 1,9 Mio. Barrel gefallen. Das sei deutlich weniger als der vom API am Vortag gemeldete Lagerabbau gewesen. Eine für die Jahreszeit außerordentlich hohe Rohölverarbeitung und gestiegene Exporte hätten zum Lagerabbau beigetragen. Die Schließung der Keystone-Ölpipeline habe sich noch nicht bemerkbar gemacht, wie die leicht gestiegenen Importe im Mittleren Westen gezeigt hätten. Dies dürfte sich in den Daten nächste Woche ändern. Allein schon deshalb dürften die Lagerbestände weiter fallen.



Die US-Rohölproduktion sei weiter gestiegen und habe auf Wochenbasis mit 9,66 Mio. Barrel pro Tag ein neues Rekordniveau erreicht. Das Erreichen der Marke von 10 Mio. Barrel pro Tag scheine nur noch eine Frage der Zeit. Dafür spreche auch die inzwischen wieder steigende Bohraktivität. Laut Baker Hughes sei die Zahl der aktiven Ölbohrungen in dieser Woche um neun gestiegen. Im November sei die Bohraktivität erstmals seit vier Monaten wieder gestiegen. Der Preis habe auf diese Nachricht allerdings nicht reagiert. Der Markt scheine bereits auf das OPEC-Treffen in einer Woche fixiert. Die fest erwartete Verlängerung der Produktionskürzungen scheine dabei noch nicht ausgemachte Sache zu sein. So wollen sich heute sechs Ölminister der OPEC und Russland zu informellen Gesprächen in Bolivien treffen, um im Vorfeld der Sitzung eine Einigung zu erzielen, so die Analysten der Commerzbank. (23.11.2017/ac/a/m)







