Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach harten Verhandlungen haben die OPEC+-Staaten sich darauf geeinigt, die Ölfördersenkungen im nächsten Jahr langsamer als zuvor geplant zu lockern, so die Analysten von Postbank Research.



Der immer noch fragile Markt erhalte somit mehr Zeit, das zusätzliche Angebot aufzunehmen. Anstelle der vor einiger Zeit vereinbarten 1,7 Millionen Barrel pro Tag würden die OPEC+-Staaten im Januar 500.000 Barrel pro Tag mehr auf den Markt bringen; derzeit drossle die Allianz ihre tägliche Produktion noch um 7,7 Millionen Barrel, etwa 8 Prozent des weltweiten Angebots. Die Minister würden zudem monatliche Konsultationen abhalten, um zu bestimmen, wie die Produktion in den folgenden Monaten angepasst werden solle, was für die Zukunft eine gewisse Flexibilität erwarten lasse. Nach der Einigung seien die Ölpreise der Nordsee-Sorte Brent auf das höchste Niveau seit dem 6. März 2020 gestiegen. Dass Öl zur Lieferung in einem Jahr nun etwas billiger sei als Öl zur sofortigen Lieferung, deute auf momentan robuste Nachfrage hin. Sollte die Pandemie durch Impfstoffe eingedämmt werden, bestehe für die Ölpreise 2021 ein moderates Aufwärtspotenzial. (07.12.2020/ac/a/m)





