Die Analysten der DekaBank hätten eine geringfügige Aufwärtsrevision ihrer Prognosen vorgenommen.



Die Corona-Rezession werde im Jahr 2021 aufgrund der vorhandenen Impfmöglichkeiten überwunden werden. Die rasche Erholung der Weltwirtschaft werde auch einen Anstieg des globalen Rohölkonsums nach sich ziehen, nachdem die Nachfrage im Jahresdurchschnitt 2020 aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie zum ersten Mal seit 2009 gesunken sein dürfte. So werde im Prognosezeitraum bis 2022 immer wieder im Fokus stehen, ob und in welchem Ausmaß die freiwilligen Produktionskürzungen seitens der Mitglieder der OPEC+ noch benötigt würden.



Die Fracking-Industrie in den USA werde unter dem neuen Präsidenten Biden nicht mehr die Unterstützung erfahren, wie dies unter der Präsidentschaft von Trump der Fall gewesen sei. Es werde aber erwartet, dass sich die US-Ölförderung auf einem hohen Niveau stabilisieren werde. Die sogenannten BreakEven-Produktionspreise würden im Prognosezeitraum bestimmend für das allgemeine Ölpreisniveau bleiben. Diese würden sich aus den aktuellen Produktionskosten zuzüglich der Kosten für genehmigte weitere Förderprojekte errechnen. Die Break-EvenPreise dürften sich zwischen 15 US-Dollar (Naher Osten) und mehr als 40 USDollar (Ölsande und Fracking) bewegen. Allerdings würden die meisten Ölförderländer deutlich höhere Ölpreise brauchen, um ihre Staatshaushalte ausgeglichen zu halten (Russland brauche etwa 50 US-Dollar, Ecuador und die afrikanischen Förderstaaten sogar über 100 US-Dollar). In diesem Umfeld erwarten die Analysten der DekaBank im Prognosezeitraum moderate Ölpreisanstiege. (Ausgabe Februar 2021) (05.02.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind erneut angestiegen, so die Analysten der DekaBank.Die weltweite Rohölnachfrage habe zwar noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht, doch die aktuellen Lockdown-Maßnahmen würden den weltweiten Ölkonsum deutlich weniger als im Frühjahr 2020 bremsen, weil der Industriesektor global weiterhin fast ungehindert produzieren könne. US-Präsident Biden habe neue Fracking-Vorhaben auf öffentlichem Land und Gewässer für 60 Tage unterbunden, die bereits aktive Förderung laufe jedoch weiter. Direkte Auswirkungen seien also noch nicht zu spüren, aber die mittelfristigen Aussichten für das US-Fracking hätten sich verschlechtert. Zunächst könnte eine weiter steigende Ölnachfrage durch ausreichend freie Produktionskapazitäten in den Ländern der OPEC+ bedient werden. Daher bleibe der globale Ölmarkt sehr gut versorgt. Die Förderdisziplin innerhalb der OPEC+ werde in den kommenden Monaten einen großen Einfluss auf die Ölpreise haben.