Boston (www.aktiencheck.de) - Gestern gab es alle möglichen und unmöglichen Dinge auf dem Ölmarkt, als sich der Mai-Kontrakt für West Texas Intermediate (WTI) Öl bei minus 37,63 US-Dollar einpendelte und die implizite Volatilität auf das Doppelte des vorherigen Hochs gedrückt wurde, so Ben Jones, Multi Asset Research bei State Street Global Markets.



Die negative Preisfestsetzung am 20. April sei technischer Natur und beziehe sich auf das Auslaufen von Termingeschäften, aber sie mache deutlich, wie überreichlich das Angebot auf dem US-Ölmarkt sei und wie voll es in den Öllagern geworden sei, da die Ölnachfrage zusammenbreche. Daher würden die Ölpreise weiterhin unter Druck bleiben und eine Wiederholung dieser Ereignisse Ende Mai, sobald der Juni-Kontrakt laufe, sei nicht ausgeschlossen. (21.04.2020/ac/a/m)



