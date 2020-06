Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem Rücksetzer in der KW 25 zeigten die Ölpreise in der vergangenen Woche eine ähnlich starke Gegenbewegung, so die Analysten der Nord LB.An den Terminmärkten sei es Ende vergangener Woche sogar zu einer leichten "Backwardation" der Terminpreise gekommen, bei der kurzfristige Öllieferungen höher notieren würden als spätere Liefertermine, was in der Regel als Anzeichen einer kurzfristigen Angebotsknappheit interpretiert werde. Als Startschuss für eine erneute Rally sollte dies jedoch nicht angesehen werden. Die Öllager seien prall gefüllt und die Nachfrageerholung bleibe mit großen Unsicherheiten behaftet.Erst am Sonntag habe die Weltgesundheitsorganisation von einem Rekordanstieg der globalen COVID-19 Neuinfektionszahlen mit Schwerpunkt in Nord und Südamerika berichtet. Bei einer möglichen zweiten Infektionswelle würden sich auch für die Ölnachfrageaussichten die Wolken verdunkeln. Preisabschläge wären in diesem Rahmen zu erwarten. Jedoch auch ohne eine Verschlechterung des Infektionsgeschehens könnte die Preisspanne von USD 40 bis 45 eine mittelfristige Hürde darstellen. Zahlreiche US-Schieferölproduzenten würden in dieser Preisregion positive Deckungsbeiträge erreichen und könnten durch Steigerungen ihrer Fördermengen zu einer Belastung für den positiven Preistrend werden. Die Analysten würden in ihrem Basisszenario den fundamentalen Risiken entsprechend vorsichtig bleiben. (22.06.2020/ac/a/m)