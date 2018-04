Zwar bestehe im Handelskonflikt im Falle deeskalierender Signale auch kurzfristiges Erholungspotential für die Rohölnotierungen, jedoch würden derzeit nach Auffassung der Analysten der NORD LB eher die Risiken aus einer sich weiter drehenden Eskalationsspirale und den damit einhergehenden Auswirkungen auf die globale Konjunktur und Transportvolumina überwiegen.



Abseits politischer Einflüsse seien die Ölpreis-Verluste derweil durch deutliche Rückgänge der US-Lagerbestände sowie durch einen leichten Rückgang der USRig Counts begrenzt worden. Dabei sei die Lagerbestandsentwicklung nicht nur im Hinblick auf die OPEC-Zielmarke interessant, sondern beinhalte darüber hinaus mittelfristiges Unterstützungspotenzial, da die traditionell starke Lagerbestandszunahme - welche durch die Raffineriewartungssaison und die Vorbereitung auf die konsumstarken Sommermonate begründet liege - derzeit ausbleibe und damit künftig eine vergleichsweise angespanntere Angebotssituation möglich werde.



Derweil habe es am Donnerstag positive Signale bezüglich einer Verlängerung der Zusammenarbeit zwischen der OPEC und Russland gegeben. Nachdem bereits der saudische Kronprinz bin Salman sowie Saudi-Arabiens Energieminister Al-Falih bei der Nachrichtenagentur Reuters von einer potentiellen Zusammenarbeit mit Russland für die nächsten 10 bis 20 Jahre gesprochen hätten, habe sich Russlands Energieminister Alexander Novak diesbezüglich ausgesprochen positiv geäußert, indem er die effektive Überangebotsreduktion der bestehenden Förderbegrenzungen hervorgehoben und von künftigen Anwendungsmöglichkeiten der geschaffenen Mechanismen gesprochen habe, die beispielsweise in einer potenziell neu zu schaffenden Organisation zwischen der OPEC und wichtigen nicht-OPEC Staaten durchführbar wären. In diesem Kontext würden die Analysten der NORD LB vom Treffen der 24 Kooperationsstaaten der aktuellen Förderbegrenzung zum Ende dieses Monats positive Impulse für die grundsätzliche Weiterführung der OPEC und non-OPEC Kooperation erwarten. Am 20. April tage darüber hinaus der ministerielle Überwachungsausschuss der 14 OPEC-Staaten. Auch hier würden sie keine negativen Einflüsse erwarten, sodass die Analysten der NORD LB seitens des Förderkartells und seiner Förderpolitik keine Belastungen der Ölnotierungen erwarten würden.



Unterdessen gave China im Laufe der Woche erfolgreich seinen eigenen an der Shanghai International Energy Exchange gehandelten und Yuan-denominierten Ölfuture am Markt eingeführt, von dem sich viele Marktteilnehmer - vor allem asiatische Raffinerien - eine bessere Absicherung ihrer Geschäfte ohne Wechselkursrisiken versprechen würden. Ein spürbarer Effekt auf die Leitsorten Brent und WTI sei dabei erwartungsgemäß aufgrund des geringen Handelsvolumens von weniger als 5% der kombinierten Brent+WTI Volumina ausgeblieben. Kurzfristig würden die Analysten der NORD LB aufgrund der höheren verbundenen Transaktionskosten, der größeren Rechtssicherheit an der ICE und NYMEX, sowie der internationalen Dominanz des US-Dollars bei spekulativen Investoren nicht von nennenswerten Effekten auf Brent und WTI ausgehen. Vor dem Hintergrund, dass China bereits heute der größte Rohöl-Importeur sei und sich die Relevanz des Reichs der Mitte aufgrund des überdurchschnittlichen Nachfragewachstums noch verstärken werde, würden sie im neuen Future längerfristig jedoch durchaus das Potenzial sehen, größere Volumina die bisher auf die Underlyings Brent und WTI gehandelt worden seien zu ersetzen, auch weil der zugrunde liegende Rohöl-Basket aus dem Nahen Osten den in China verwendeten schweren und sauren Ölen deutlich besser entspreche als die leichteren und süßeren Sorten Brent und WTI. (09.04.2018/ac/a/m)





Nachdem der Handelskonflikt zwischen den USA und China vor Ostern noch von den wahrscheinlicher werdenden US-Sanktionen gegen den Iran überstrahlt worden sei, würden nun die Befürchtungen vor einer Abkühlung des Welthandels in Folge eines Handelskrieges zwischen den beiden größten Volkswirtschaften in den Marktfokus rücken. So habe China auf die US-Zölle neben einem Schlichtungsantrag bei der Welthandelsorganisation mit der Einführung eigener Strafzölle auf US-Waren reagiert, woraufhin in Washington Gedankenspiele über eine Erweiterung der Zölle um weitere USD 50 Mrd. Handelsvolumen aufgenommen würden.