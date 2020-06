Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Kurskapriolen bei Rohöl beschäftigten die Anleger während der vergangenen Monate - und das zu Zeiten, in denen wegen des Pandemie-Lockdowns bereits viele andere negative Faktoren an den Märkten wirkten, so die Analysten der Sutor Bank.Der Streit zwischen Russland und Saudi-Arabien habe die Märkte verunsichert, Öl sei zu sehr günstigen Preisen auf den Markt geworfen worden. Zeitweise seien die Kurse fälliger Terminkontrakte für die US-Öl-Sorte WTI gar in den negativen Bereich gestürzt. Inzwischen habe sich der Ölpreis wieder erholt. "Anders als bei den Aktienmärkten verlief die Erholung allerdings nicht linear, sondern wellenförmig", stelle die Sutor Bank fest. Die Handelsspanne der Nordseesorte Brent umfasse rund 24 Dollar während der vergangenen drei Monate, was auch im historischen Vergleich ein hoher Wert sei.Dennoch scheine das Rückschlagpotenzial bei Brent geringer zu sein als bei Aktien. "Zwar dürfte der Ölpreis auch weiter unter der unsicheren Situation der Weltwirtschaft leiden, doch haben Förderländer mit der kürzlich erfolgten Verlängerung der Förderkürzungen signalisiert, die Preise auf dem aktuellen Niveau stützen zu wollen", so die Sutor Bank. Auch aus Gründen der Markttechnik sei die Lage bei Öl weniger angespannt: Die "Bollinger Bänder" seien unauffällig und auch der langfristige gleitende Durchschnitt in Form der 200-Tage-Linie liege bei Rohöl mit 50 Dollar noch in weiter Ferne. "Zwar könnte auch Brent im Zuge einer Marktkorrektur nachgeben, doch erscheint die zugrundeliegende Erholungsbewegung noch nicht abgeschlossen zu sein. Das Risiko bei Brent bleibt moderat", erkläre die Sutor Bank. (16.06.2020/ac/a/m)