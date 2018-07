Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es am Freitag nochmals nach oben, sodass die Hürde bei 75,08 USD durchbrochen werden konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖl" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieses Niveau hätten die Notierungen aber nicht lange verteidigen können.



Nach dem Scheitern an der Hürde bei 75,84 USD bestehe bereits die Gefahr, die Korrektur wieder aufzunehmen. Abgaben bis in den Bereich der 72,44 USD könnten jederzeit folgen. Sollte dieses Niveau ebenfalls unterschritten und der mittelfristige Aufwärtstrend verlassen werden, dürfte sich Spielraum in Richtung 68,90 USD bieten. Erst oberhalb der 76,35 USD werde es wieder nachhaltig bullischer. (16.07.2018/ac/a/m)



