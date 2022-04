Der globale Ölpreis würde nach Ansicht von US-Finanzministerin Janet Yellen bei einer kompletten Blockade der russischen Exporte wahrscheinlich "durch die Decke" gehen. Viele Staaten, vor allem in Europa, seien "sehr abhängig" von russischem Öl, habe Yellen am Mittwoch bei einer Anhörung im US-Repräsentantenhaus gesagt. "Wir wollen Russland maximalen Schmerz zufügen, aber auch darauf achten, den Amerikanern und unseren Partnern keinen übermäßigen Schmerz zuzufügen", habe Yellen gesagt.



Die USA hätten den Import von russischem Erdöl wegen des Angriffskriegs in der Ukraine verboten - allerdings hätten die Einfuhren nur einen geringen Teil der US-Versorgung ausgemacht.



Eine komplette Blockade der russischen Exporte sei angesichts der hohen Nachfrage bei in etwa gleichem Angebot derzeit nicht erstrebenswert, habe Yellen gesagt. Sobald andere Länder und Produzenten ihre Ölproduktion erhöht hätten, wäre es vielleicht auch möglich, Russlands Exporte noch stärker zu begrenzen, habe Yellen gesagt. Die Preise für Rohöl seien seit Beginn des russischen Konflikts mit der Ukraine bereits deutlich gestiegen.



Die Aktie von Exxon Mobil präsentiere sich unverändert stark. Das Papier gewinne erneut 1,5 Prozent auf 83,94 Dollar. Erst Anfang März habe das Papier bei 91,51 Dollar ein neues Mehrmonatshoch markiert. Anleger würden die Gewinne laufen lassen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind am Mittwoch nach anfänglichen Gewinnen deutlich unter Druck geraten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Abend koste ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 101,54 US-Dollar. Das seien 5,10 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 5,18 Dollar auf 96,80 Dollar gefallen.Belastet worden seien die Ölpreise durch die am Nachmittag veröffentlichten Daten zu den Rohöllagerbeständen in den USA. Die Bestände seien in der vergangenen Woche überraschend gestiegen. Analysten hätten im Schnitt hingegen einen Rückgang erwartet. Zudem sei auch die US-Ölproduktion gestiegen.Nach teils starken Preisschwankungen in den vergangenen Wochen hätten sich die Erdölpreise zuletzt etwas stabilisiert, allerdings auf hohem Niveau. Für Verunsicherung sorge nach wie vor der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Russland sei einer der weltgrößten Rohölförderer, der zurzeit jedoch große Probleme mit dem Verkauf seines Öls habe. Ein Grund sei die verhaltene Nachfrage aufgrund von Finanzsanktionen gegen Russland.