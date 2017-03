Ein wichtiger Faktor für den Rückgang der globalen Lagerbestände sei die Entscheidung der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) vom November 2016, die Fördermengen zu reduzieren. Die Mitgliedstaaten hätten deutlich gemacht, dass sie einen Rückgang der Lagerbestände auf einen Fünfjahresdurchschnitt anstreben würden. Daher werde das globale Angebotswachstum nachlassen und allmählich hinter dem globalen Nachfragewachstum zurückbleiben. Dadurch würden die Lagerbestände in den kommenden zwölf Monaten zurückgehen. Die OPEC-Länder hätten deutlich gemacht, dass sie Preise unter 50 US-Dollar nicht akzeptieren würden. Sollten sie mit der Entwicklung der Lagerbestände nicht zufrieden sein, könnten sie zudem die Förderkürzungen bis Ende dieses Jahres verlängern.



2) Angesichts der günstigen Aussichten für die Weltwirtschaft werde die globale Nachfrage das Angebotswachstum übersteigen. Grund dafür seien ein stabiles strukturelles Wachstum in den Schwellenländern und der globale konjunkturelle Rückenwind. Demzufolge werde die zusätzliche Nachfrage nach Öl wahrscheinlich jährlich weiterhin um über eine Million Fass pro Tag steigen. Gleichzeitig werde das Angebotswachstum durch die Förderkürzungen der OPEC und das Einverständnis von Nicht-OPEC-Ländern wie Russland nach oben begrenzt.



Eine offene Frage sei, inwieweit US-amerikanische Schieferölproduzenten in der Lage sein würden, wieder zu den früheren Fördermengen zurückzukehren. Seit dem OPEC-Abkommen, an das sie nicht gebunden seien, sei ihre Förderung überraschend stark. Nach Erachten der Experten würden sie den Rückgang der OPEC-Förderung zu diesen Preisniveaus jedoch nicht vollständig ausgleichen können.



Wöchentliche Freigaben der US-Öllagerbestände könnten den Ölpreis kurzfristig unter Druck setzen. Aufgrund der hohen spekulativen "Netto-Long"-Positionen würden die Preise in gewissem Maße anfällig auf diese wöchentlichen Zahlen reagieren.



Grundsätzlich sollten sich Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Horizont über kurzfristigen Gegenwind nicht allzu große Sorgen machen. Das langfristige Einpendeln des Marktes werde nicht beeinträchtigt, zumindest solange die OPEC die Fördergrenzen weiterhin einhalte. Daher würden die Experten nach wie vor von einem Ölpreis von 60 US-Dollar in den kommenden zwölf Monaten ausgehen.



Die Experten würden ihre moderate "Übergewichtung" in Rohstoffen und ihr Engagement im Ölsektor - ausgedrückt durch Positionen in der Norwegischen Krone, europäischen Energietiteln und kanadischen Aktien – beibehalten. (13.03.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Angesichts des jüngsten Rückgangs des Ölpreises unter 50 US-Dollar pro Fass stellt sich die Frage, ob unsere Prognose für diesen Rohstoff revidiert werden muss, so Stefan Eppenberger, Investment & Commodity Strategist bei Vontobel.Die Experten seien jedoch nach wie vor der Ansicht, dass er sich innerhalb eines Jahres auf ein Niveau von 60 US-Dollar erholen werde, da das Nachfragewachstum das Angebotswachstum übersteige.Am 8. März sei der Ölpreis durch eine weitere erhebliche Zunahme der US-Rohöllagerbestände belastet worden. Selbst die saison- und nachfragebereinigten Zahlen hätten einen Anstieg der US-Lagerbestände auf ein Fünfjahreshoch gezeigt. Daher habe ein Fass Rohöl der Sorte WTI zum ersten Mal in diesem Jahr weniger als 50 US-Dollar gekostet.1) Die Entwicklung der US-Lagerbestände entspreche nicht der globalen Situation. Die globalen Lagerbestände würden in Tat und Wahrheit zurückgehen - ein Trend, den die Märkte früher oder später zur Kenntnis nehmen dürften. Zudem sei das Bild in den USA uneinheitlich, denn die US-Lagerbestände für Ölprodukte wie Benzin würden sinken.