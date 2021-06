Paris (www.aktiencheck.de) - Was ist nur mit dem Ölpreis los? Aktuell notiert Rohöl der Nordseesorte Brent um die 75-Dollar-Marke, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zwar sollte eine Korrektur nicht ausgeschlossen werden, doch allzu wahrscheinlich erscheine dieses Szenario derzeit nicht. Die möglichen Gründe: Noch immer könne das Angebot nicht mit der Nachfrage Schritt halten. Die Lagerbestände in den USA seien zuletzt wieder deutlich gefallen. Und da die OPEC für das zweite Halbjahr mit einer zusätzlich steigenden Nachfrage rechne, könnte Brent für Anleger weiterhin eine gute Wahl sein. Da Öl traditionell volatil sei, müssten Anleger aber nichts überstürzen. Möglicherweise biete sich ein Einstieg auch in mehreren Tranchen an.Die Situation rund um Brent spreche für weiter steigende Kurse. Hinzu komme, dass fossile Energieträger noch immer die wichtigste Rolle bei der Energieversorgung einnehmen würden. Daran werde sich auch künftig zunächst einmal wenig ändern. Zwar würden Regierungen regenerative Energien fördern und Umweltaktivisten Ölkonzerne unter Druck setzen, doch ändere das nichts am Bedarf. Die Nachfrage nach Öl sei sicher, die Produktionsbedingungen würden aber immer schwerer, das könne für den Preis nur von Vorteil sein. (25.06.2021/ac/a/m)