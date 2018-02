Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich an den Vortagen weiter nach oben, kommt aber am Widerstand bei 65,72 USD nicht weiter, wie aus der Veröffentlichung "daily Öl" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickEs biete sich bei Brent die Möglichkeit, die Korrektur ausgehend von dieser Hürde sowie dem EMA 50 (blau) auf Tagesbasis wiederaufzunehmen. Spielraum wäre zunächst bis in den Bereich 64,64 USD vorhanden. Gehe es auch unter die 64,00 USD, könnten 63,00 USD erreichbar werden. Oberhalb der 66,00 USD öffne sich der Weg hingegen in Richtung 67,05 USD. (20.02.2018/ac/a/m)