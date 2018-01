Paris (www.aktiencheck.de) - Die Rally beim Ölpreis konnte auch am Dienstag weiter ausgedehnt werden, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Ölpreis habe sich dabei im Bereich des Aufwärtstrends der Vortage wieder nach oben bewegt und im Handelsverlauf beschleunigte, sodass die obere Trendbegrenzung der Vorwochen habe überwunden werden können.



Die Chance sei gegeben, die Rally weiter auszudehnen und den Anstieg auch bis in den Bereich der 70,00 USD-Marke fortzusetzen. An dieser Kursmarke könnte ein Rücklauf anstehen, wobei dies aber keine Trendwende nach sich ziehen müsse. Innerhalb des mittelfristig aktiven Trendkanals könnte die Rally anschließend auch bis 72,00 USD ausgedehnt werden. Spielraum für zwischenzeitliche Konsolidierungen biete sich bis in den Bereich der 68,00 USD. Darunter drohe ein schneller Rücklauf bis 67,25 USD, wobei mit dem Bruch des Aufwärtstrends im Anschluss eine größere Abwärtswelle eingeleitet werden könnte. (10.01.2018/ac/a/m)





