Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Donnerstag zeitweise über die 36,37 USD auf ein neues Zwischenhoch, konnte diese Tendenz jedoch nicht verteidigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickNach dem Fehlausbruch im Bereich der 36,37 USD dürfte jetzt ein Pullback bis in den Bereich 32,19 USD anstehen. Davon ausgehend biete sich die Chance, die Rally wieder aufzunehmen. Gehe es dann auch über 37,00 USD hinaus, würden 39,59 USD schnell wieder erreichbar. Abgaben unter 32,19 USD könnten hingegen einen Rückfall bis in den Bereich 28,85 USD einleiten. (22.05.2020/ac/a/m)