Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die dynamische Kursrally seit Ende vergangenen Jahres, welche dem Ölpreis in der Spitze einen Kursanstieg um rund 50% bescherte, ist in den letzten Wochen ins Stocken geraten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die jüngste Kursentwicklung lasse die Zweifel der Skeptiker deutlich anschwellen, denn auf Wochenbasis stehe ein "bearish engulfing" zu Buche. Bemerkenswert an diesem negativen Candlestickmuster sei, dass nicht nur der Körper der Vorwoche, sondern die Pendants der sechs vorangegangenen Wochen umschlossen werde. Die jüngste Kursschwäche rücke nun eine charttechnisch sehr wichtige Schlüsselzone in den Fokus. Schließlich bilde die 50%-Korrektur des Baisseimpulses von Oktober bis Dezember 2018 (68,39 USD) im Zusammenspiel mit den Glättungslinien der letzten 38 bzw. 90 Wochen (akt. bei 67,76/67,90 USD) eine markante Kernunterstützung. Abgerundet werde der auf diesem Niveau entstehende Kumulationspunkt durch das Hoch vom Mai 2015 (67,07 USD). Ein Bruch dieser Bastion dürfte eine Ausdehnung der jüngsten Korrektur nach sich ziehen, wobei die Kombination aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 56,14 USD) und dem Basisaufwärtstrend seit Anfang 2016 (akt. bei 55,25 USD) die nächste wichtige Haltezone definiere. (27.05.2019/ac/a/m)



