Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis ist heute in Bewegung, so die Experten von XTB.



Rohöl habe über Nacht zulegen können, sodass Brent die Marke von 80 USD pro Barrel habe testen können - den höchsten Stand seit Oktober 2018. Andernorts sei WTI der Sprung über die Marke von 76 USD pro Barrel gelungen und habe den höchsten Stand seit Anfang Juli 2021 erreicht. Öl lege zu, da die Nachfrage steige und die Energievorräte würden sinken. Es heiße, dass das Ausmaß der Lockerung der OPEC+-Produktionsbeschränkungen nicht ausreiche, um den Nachfrageanstieg auszugleichen. Die langfristigen Kontrakte würden jedoch weiterhin in der Nähe von 70 USD pro Barrel gehandelt, was darauf hindeute, dass der Markt eine kurzfristige Störung des Gleichgewichts erwarte. Goldman Sachs gehe davon aus, dass Brent bis Ende des Jahres 90 USD pro Barrel erreichen werde. Trafigura, einer der größten Rohstoffhändler der Welt, erwarte, dass sowohl Brent als auch WTI in den kommenden Wochen weiter steigen würden.



Der H1-Chart für Brent zeige uns, dass es dem Preis gelungen sei, zu steigen und den Bereich von 80 USD zu testen, ohne jedoch darüber ausbrechen zu können. Es sei ein Pullback zu erkennen, und der lange obere Schatten der letzten Stundenkerze deute darauf hin, dass er sich fortsetzen könnte. In einem solchen Szenario läge das zu beobachtende Niveau bei 77,15 USD pro Barrel, das mit der unteren Grenze der lokalen Marktgeometrie markiert sei. (28.09.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.