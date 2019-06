In Bezug auf den Iran sei zum jetzigen Zeitpunkt unklar, ob der Konflikt mit den USA weiter eskalieren werde. Befürchtet werde von einigen Seiten, dass die Trump-Administration ungewollt in einen Krieg gerate, ausgelöst durch harte und offensichtlich sehr effektive US-Sanktionen gegen den Iran, unbedachte Rhetorik von beiden Seiten und/oder die unterschätzte politische Reaktion auf begrenzte Militärschläge.



Das andere Angebotsthema sei die OPEC-Sitzung, die ein zweites Mal verschoben worden sei und nunmehr am 1. und 2. Juli stattfinden solle. Allein die Tatsache, dass man das Treffen verschiebe, deute auf schwierige Verhandlungen zwischen den OPEC bzw. den OPEC+ Mitgliedern hin. Vom Grundsatz her gehe es um die Frage, ob die bestehenden Quoten verlängert würden und über welchen Zeitraum diese dann gelten sollten. Die im November 2018 vereinbarte Quotenregelung habe vorgesehen, dass der Output der Mitglieder etwa 2,5% unter dem Wert vom Oktober 2018 liegen sollte, wobei die genauen Verpflichtungen für die einzelnen Länder auch dieses Mal nicht offengelegt worden seien. Dieses Ziel werde übererfüllt. Vor allem Saudi-Arabien habe hier einen großen Anteil. Dazu kämen noch ungewollte Produktionsrückgänge vonseiten des Irans und Venezuelas, die unter Sanktionen und im Fall von Venezuela auch unter der physischen Unfähigkeit leiden würden, mehr Öl zu fördern. Letzteres hänge mit unterlassenen Investitionen in der Vergangenheit, Stromausfällen und fehlendem Know-how zusammen.



Der Streit, der vermutlich zwischen den OPEC-Mitgliedern ausgetragen werde, habe vor diesem Hintergrund verschiedene Ursachen. Erstens hätten die einzelnen Länder unterschiedliche Vorstellungen über den optimalen Ölpreis. Nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds benötige beispielsweise Kuwait im laufenden Jahr einen Ölpreis von nur 49 US-Dollar/Barrel, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Saudi-Arabien hingegen würde erst bei einem Ölpreis von 85 keine neuen Schulden machen. Allerdings sei die Breakeven-Rechnung nicht ganz so einfach, weil sie von einer festen Fördermenge ausgehe. Wenn jedoch die Mitgliedsländer ihre Förderung drosseln sollten, würden ihnen ebenfalls Einnahmen fehlen. Saudi-Arabien scheine dies zugunsten von langfristigen strategischen Überlegungen in Kauf nehmen zu wollen.



Bei Russland als OPEC+ Mitglied scheine man hingegen weniger gewillt zu sein, Verzicht zu üben. Von den Quotenbefürwortern dürfte zudem befürchtet werden, dass eine Nicht-Einigung der OPEC bzw. OPEC+ bei einem Wiederaufleben der Konjunktursorgen den Ölpreis beschleunigt in den Keller schicke.



Unsere Erwartung ist, dass man sich auf eine halbjährliche Verlängerung einigen wird, dass jedoch die Mitglieder kaum gewillt sind, die gleiche Disziplin an den Tag zu legen wie in den vergangenen Monaten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Zwar könne Saudi-Arabien mit dem Argument für die Einhaltung der Quoten werben, dass man es geschafft habe, den Ölpreisabsturz Ende 2018 zu stoppen und die Ölpreise in diesem Jahr rund 27% über dem Jahresbeginn lägen (WTI). Aber im Grunde genommen würden die meisten Beobachter wissen, dass im Fall eines globalen Abschwungs Quoten kaum helfen würden, um eine Preisrückgang zu verhindern. Dann kämpfe jeder nur noch um Marktanteile und Disziplin bedeute dann vor allem eines: Verluste von Marktanteilen. (27.06.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind in den letzten Tagen wieder kräftig gestiegen, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Vordergründig seien die zunehmenden Spannungen zwischen dem Iran und den USA die Ursache gewesen. Immerhin sei es zu Angriffen auf Tanker im Golf von Oman gekommen, es sei zum Abschuss einer amerikanischen Drohne durch den Iran, US-Cyberangriffe auf iranische Militäreinrichtungen und einen Fast-Luftschlag der USA auf den Iran gekommen. Bei aller Dramatik müsse man aber auch berücksichtigen, dass die daraus resultierenden Angebotssorgen auf einen fruchtbaren Boden gefallen seien, weil die Konjunktursorgen in der Zwischenzeit etwas abgenommen hätten.Es sei diese Kombination gewesen, die die Ölpreise so deutlich habe steigen lassen. Die abnehmenden Konjunktursorgen würden mit der Politik der US-Notenbank und bis zu einem gewissen Maß auch der Europäischen Notenbank zusammenhängen. Beide Zentralbanken hätten in der vergangenen Woche signalisiert, dass es bald zu Zinssenkungen kommen könnte. Die FED habe betont, wie sehr sie danach strebe, den Aufschwung in Gang zu halten und offensichtlich würden viele Marktteilnehmer glauben, dass ihr das auch gelingen könne. Die Analysten der Hamburg Commercial Bank würden daran zweifeln und im kommenden Jahr eine Rezession erwarten, wenngleich diese nicht besonders kräftig ausfallen sollte. In der Eurozone dürfte das Wachstum eher schwach bleiben, wenngleich vermutlich eine Rezession vermieden werden könne. Solange man sich über das globale Wirtschaftswachstum weniger Sorgen mache, würden Angebotsfragen stärker im Fokus sein.