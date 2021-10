Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch in der vergangenen Woche kletterten die Ölpreise weiter nach oben, so die Analysten der Nord LB.Beflügelt werde der Ölpreis zunehmend von der Knappheit und hohen Preisen anderer fossiler Energieträger wie insbesondere Erdgas. Goldman Sachs glaube, dass die Substitution zu einem Nachfrageplus bei Öl von 1 Mio. b/d führen könnte - doppelt so viel, wie die IEA.Da wirken die Äußerungen des saudischen Ölministers zunehmend aus der Zeit gefallen, so die Analysten der Nord LB. Der Vertreter des wichtigsten ölexportierenden Landes habe erneut vor der Fragilität des Ölmarktes gewarnt, die Corona-Pandemie sei keineswegs überstanden und die aktuell hohen Ölpreise sollten nicht als gegeben angenommen werden. Tatsächlich würden aus China gerade wieder beunruhigende Nachrichten über einen neuerlichen Corona-Ausbruch mit entsprechenden Lockdowns kommen. Trotzdem stelle sich zunehmend die Frage, was gefährlicher für den Ölpreis sei: Die Pandemie oder seine eigene Höhe. Dass ein hoher Ölpreis die Konjunktur bremse, sei eine Binsenweiheit. Wie die Dinge liegen würden, komme aber die Inflationsentwicklung hinzu und damit die Gefahr von Zinserhöhungen. (Ausgabe vom 25.10.2021) (26.10.2021/ac/a/m)