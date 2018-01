Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise legen seit gestern um knapp 1 USD zu, so die Analysten der Commerzbank.



Brent steige auf 69,5 USD je Barrel, WTI auf 64 USD je Barrel. Für Rückenwind sorge eine Aufwärtsrevision der Wachstumsprognose des IWF. Demnach solle die Weltwirtschaft in diesem und im nächsten Jahr um 3,9% wachsen und damit 0,2 Prozentpunkte stärker als bislang erwartet. Die Prognose für die US-Wirtschaft sei sogar um 0,4 Prozentpunkte nach oben revidiert worden. Der IWF begründe dies mit dem wachstumssteigernden Effekt der US-Steuerreform. Auch die Wachstumsprognosen für die Eurozone und Japan seien angehoben worden, die Prognose für China dagegen bestätigt. Damit würden sich die ohnehin schon recht guten Nachfrageaussichten am Ölmarkt weiter verbessern.



Die aktuelle Schätzung der IEA eines Anstiegs der globalen Ölnachfrage um 1,3 Mio. Barrel pro Tag könnte sich daher als zu niedrig erweisen. OPEC und EIA würden bspw. einen Nachfrageanstieg von 1,5 Mio. bzw. 1,7 Mio. Barrel pro Tag erwarten. Eine stärkere Ölnachfrage würde den Ölmarkt ceteris paribus verknappen und zu einem weiteren Abbau der Ölvorräte beitragen. Allerdings gebe es auch Nachrichten, die zur Vorsicht mahnen würden. So stünden wegen steigender Produktvorräte und der höheren Ölpreise die Verarbeitungsmargen weltweit unter Druck. Damit sinke der Anreiz der Raffinerien zur Rohölverarbeitung. Zudem stünden im Februar und März in den Raffinerien turnusmäßig Wartungsarbeiten an, was die Ölnachfrage ebenfalls bremsen werde. Dies gepaart mit den rekordhohen spekulativen Netto-Long-Positionen spreche nach Erachten der Analysten für eine näher rückende Preiskorrektur. (23.01.2018/ac/a/m)





