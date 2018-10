Des Weiteren hätten die Märkte auf die Äußerungen des saudischen Energieministers Khalid Al-Falih mit Preisabschlägen reagiert. Al-Falih habe sich am Montag (22.10.) dahingehend geäußert, dass sein Land dazu in der Lage sei, die Produktion kurzfristig auf 11 Mio. Barrel/Tag bei Bedarf zu erhöhen und diese sogar zusätzlich um weitere 2 Mio. Barrel/Tag auf mehr als 12,5 Mio. Barrel/Tag zu erhöhen Dies entspräche in etwa den nachhaltigen freien Produktionskapazitäten, die das Land laut IEA besitze. Eine Ausweitung der Fördermenge auf etwa 11 Mio. Barrel/Tag halten die Analysten der HSH Nordbank AG für realistisch, da der Rig-Count in Saudi-Arabien in den vergangenen vier Monaten um 20% gestiegen ist. Dies würde auch dazu beitragen, die Angebotsknappheit im vierten Quartal zu lindern. Denn in weniger als zwei Wochen würden die US-Sanktionen gegen den Iran in Kraft treten.



Die andere kolportierte Zahl hinsichtlich einer Ausweitung von bis zu 2 Mio. Barrel/Tag würden die Analysten dagegen für unwahrscheinlich halten. In jüngerer Vergangenheit hätten sie mehrfach argumentiert, dass dies lediglich Freikapazitäten des Landes aufzehren würde, ohne, dass dies eine nachhaltige preisdämpfende Wirkung hätte. Eventuelle unerwartete Produktionsausfälle, wie beispielsweise 2011 in Libyen, könnten dann nicht mehr ausreichend kompensiert werden. Im Falle des Irans sei dagegen ein koordiniertes Vorgehen der restlichen OPEC-Staaten und Russland möglich.



Nicht zuletzt mache sich der Markt auch Sorgen hinsichtlich der Ölnachfrage mit Blick auf das kommende Jahr. Der Markt befürchte, dass die Ölnachfrage in den kommenden Quartalen angesichts der hohen Preise und des starken US-Dollars, der die Ölnotierungen in Nicht-Dollar-Ländern noch stärker steigen lasse, nicht mehr so robust wachsen dürfte, wie bislang angenommen. Gemäß ihrer BIP-Prognose von 3,5% für die Weltwirtschaft und einem durchschnittlichen Ölpreis von 73 US-Dollar/Barrel in 2019 schätzen die Analysten der HSH Nordbank AG das Ölnachfragewachstum für denselben Zeitraum auf knapp 1,5%. Im Vergleich hierzu würden sie für das laufende Jahr ein Nachfrageanstieg von 1,65 Mio. Barrel/Tag kalkulieren. Mit Blick auf die kommenden Wochen sei angesichts der angesprochenen Punkte mit einer höheren Volatilität bei Rohöl zu rechnen. Preisschwankungen zwischen 75 und 85 US-Dollar/Barrel seien, je nach Nachrichten und Datenlage, nicht auszuschließen.



Daher gelte es in den kommenden Wochen folgende Punkte zu beachten: (1): Wie hoch würden die Angebotsverluste mit Inkrafttreten der Iran-Sanktionen am 4. November tatsächlich ausfallen? (2): Gebe es Ausnahmeregelungen für größere Abnehmer iranischen Öls, so dass möglicherweise die Verluste nach der tatsächlichen Einführung der Sanktionen weniger stark ausfallen würden als befürchtet. Aus Kundengesprächen hätten die Analysten entnommen, dass diese nur mit sehr wenigen Ausnahmeregelungen rechnen würden, sie selbst aber auf den Kauf iranischen Öls verzichten würden. Mögliche Ausnahmeregelungen seien für Länder wie Indien denkbar, die stark abhängig vom Import iranischen Öls seien. Darauf würden auch die jüngsten Tanker-Tracking-Daten hindeuten, die zuletzt mehr Importe aus dem Iran nach Indien verzeichnet hätten. Und (3): Wie entwickle sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China nach den US-Zwischenwahlen. Komme es zu weiteren Importzöllen auf chinesische Güter, dürfte China entsprechend mehr iranisches Öl importieren. Entspanne sich dagegen das Verhältnis zu den USA, dürfte man eher US-Öl importieren und iranische Barrel reduzieren. (Ausgabe vom 25.10.2018) (26.10.2018/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise mussten in den vergangenen Handelstagen kräftig Federn lassen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Brent sei im Wochenvergleich um mehr als 4,5% auf 76 US-Dollar/Barrel, den niedrigsten Stand seit Anfang September gefallen. WTI habe ähnlich stark verloren und sei zeitweise unter 66 US-Dollar/Barrel gerutscht. Für den spürbaren Preisrückgang seien nach Ansicht der Analysten mehrere Faktoren verantwortlich. So hätten die Aktienmärkte rund um den Globus in Folge der steigenden US-Zinsen unter starkem Abgabedruck gestanden und letztlich auch die Ölpreise mit nach unten gedrückt.