Abbildung 1: die Ölindustrie wird auch auf mittelfristige Sicht für die Weltwirtschaft sehr wichtig bleiben. Bildquelle: @ drpepperscott230 / Pixabay.com

Warum eigentlich Ölaktien?

Welche Öl-Aktien sind aktuell besonders interessant?

Starkes Finanzprofil

Das Unternehmen sollte eine gute Liquidität aufweisen oder zumindest guten Zugang zu Krediten haben. Darüber hinaus ist es wichtig, dass vor allem die kurzfristigen die Schulden nicht überhandnehmen. Die Anleihen entsprechend passender Unternehmen weisen oft einen Investment-Grade-Rating auf.



Niedrige Betriebskosten

Die Betriebskosten eines Unternehmens sollten in Bezug auf die Branche niedrig ausfallen. Je nach Art des Ölunternehmens ergeben sich dabei unterschiedliche Kennzahlen, die sich auch auf die Volatilität des Cashflows beziehen. Upstream-Unternehmen aus der tatsächlichen Förderung sollten auch bei Ölpreisen unter 40 US-Dollar pro Barrel noch arbeiten können, während Transport- und Verarbeitungsunternehmen 85% ihres Cashflows aus stabilen Quellen beziehen sollten. Bei Raffinerien ist es zudem gut, wenn die Betriebskosten unterhalb des Branchendurchschnitts liegen.



Diversifizierung

Das Ölgeschäft ist immer mit politischen und regionalen Unwägbarkeiten verbunden Aus diesem Grund erweist es sich als wichtig, dass Unternehmen in verschiedenen Regionen tätig sind oder mehrere Geschäftszweige aufweisen.

Anhand dieser Merkmale wurden im obigen Artikel einige spannende Öl-Aktien genauer beschrieben:



ConocoPhillips

ConocoPhillips gehört zu den größten Ölförderern überhaupt und weist aufgrund der Nutzung verschiedener Fördermethoden sowie dem Engagement in verschiedenen Ländern einen hohen Grad an Diversifizierung auf. Die niedrigen Betriebskosten führen dazu, dass das Unternehmen zudem auch bei Ölpreisen von unter 40 US-Dollar pro Barrel positiven Cashflow produziert.



Kinder Morgan

Kinder Morgan ist in den USA eines der größten Unternehmen in Sachen Energieinfrastruktur. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Der Cashflow ist nur in geringem Maße von den Erdölpreisen abhängig, da vieles über gebührenbasierte Verträge läuft. Darüber hinaus weist das Unternehmen eine robuste Bilanz aus und konnte auch im Krisenjahr 2020 die Dividende erhöhen.



Phillips 66

Phillips 66 ist ein großer Player im Raffineriegeschäft in den USA und Europa. Das Unternehmen hat sich durch verschiedene Kooperationen diversifiziert und ist auch in der Chemiebranche tätig. Mit sehr niedrigen Kosten und einer guten Liquidität kann Phillips 66 durchaus auch Börsianer überzeugen.

Diese 3 Papiere stellen interessante Beispiele dar, wie Anleger in der Ölbranche anhand bestimmter Kriterien erfolgreich geeignete Aktien auswählen können. Es erweist sich dabei regelmäßig als wichtig, stets eine genaue Prüfung vorzunehmen und zu ermitteln, ob das jeweilige Unternehmen den künftigen Marktherausforderungen gewachsen ist.



Ölaktien sind durchaus einen genaueren Blick wert

Ein zukunftsfähiges und renditestarkes Portfolio kann heute ganz unterschiedliche Formen annehmen. Ein Weg besteht darin, auf Zukunftstechnologien zu setzen und entsprechende Unternehmen ins Portfolio aufzunehmen. Darüber hinaus besteht aber auch die Option, verlässliche Werte zu nutzen, die eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung verzahnt sind. Dazu gehören zum Beispiel auch Ölaktien, die durchaus attraktive Renditen versprechen. Es ist jedoch wichtig, die einzelnen Werte vorher einem Check zu unterziehen, um die wirklichen Gewinner herausfiltern zu können.

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Öl ist nach wie vor der wichtigste Rohstoff für die größten Volkswirtschaft. Auch wenn dessen Bedeutung mittlerweile durch erneuerbare Energien zurückgedrängt wird, hängt wirtschaftlicher Erfolg auch in den nächsten Jahren noch von einem Zugang zu günstigem Öl ab. Wer als Anleger davon profitieren möchte, kann in entsprechende Aktienwerte investieren, die mit Erdöl assoziiert sind. Doch was ist dabei zu beachten und welche Titel stechen dabei besonders heraus?Die Konjunktur ist im Zuge der Coronakrise in fast allen Staaten der Erde eingebrochen. Da die Impfkampagnen in vielen Ländern immer mehr Fahrt aufnehmen, ist davon auszugehen, dass es bald zu großen Nachholeffekten in Bezug auf den Konsum kommen wird. Unsere Weltwirtschaft ist nach wie vom Erdöl abhängig und die erhöhte Konsumgüternachfrage wird auch entsprechenden Druck auf den Ölpreis ausüben. Dies kommt wiederum den großen Energieunternehmen zugute, die dadurch bessere Geschäfte machen.Neben der wirtschaftlichen Entwicklung haben zudem auch die Förderentscheidung großer Produzenten wie der OPEC einen Einfluss auf die Preise. Dieser ist im Normalfall an einem stabilen Ölpreis gelegen, mit dem sie gut kalkulieren können.Wer sich dafür entscheidet, in Öl-Aktien zu investieren, steht als nächstes vor der Frage, welche Titel dabei besonders interessant sind. Diesem Artikel über Öl Aktien zufolge sollten Anleger dabei mehrere Aspekte bedenken: