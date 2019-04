London (www.aktiencheck.de) - Die Versorgungslage der OPEC Länder spitzt sich zu - absichtlich und unabsichtlich, so Nitesh Shah, Director of Research und Rohstoff-Experte bei WisdomTree.



Elf der vierzehn Mitglieder der Gruppe hätten sich mit zehn Nicht-OPEC-Mitgliedern (zusammen bekannt als OPEC+) zusammengeschlossen, um 1,2 Millionen Barrel Öl pro Tag weniger als im Oktober 2018 zu produzieren. Diese Kerngruppe erfülle ihre Quote gut. Die drei OPEC-Länder, die von der Vereinbarung ausgenommen seien, würden einen Rückgang der Produktion verzeichnen. Erstens handele es sich im Fall Venezuelas um eine wirtschaftliche Implosion mit Unterbrechungen der Elektrizitätsversorgung, wodurch die Produktion behindert werde. Darüber hinaus würden dem Land Sanktionen der USA drohen. Zweitens bereite sich der Iran darauf vor, dass die Ausnahmeregelungen in Zusammenhang mit den Sanktionen - von denen die Verbraucher bisher profitiert hätten - im Mai 2019 auslaufen würden. Damit würden die iranischen Ölfördermengen sinken. Schließlich bestehe nach einer Zeit ungewöhnlich geringer Ausfälle in Libyen die Gefahr, dass die Ölversorgung des Landes sinke. Bei Tripolis drohe ein wichtiger Ölterminal wegen der Kämpfe in der Hauptstadt abgeschnitten zu werden. Das könnte bis zu 300.000 Barrel Öl pro Tag betreffen.



Die Politik der OPEC scheine unerschütterlich zu sein. Die nächste politische Sitzung finde im Juni statt und keines der OPEC+-Mitglieder mit Einfluss befürworte derzeit eine frühere Produktionssteigerung. Die US-Fördermittel würden weiter wachsen, und so scheine die OPEC+-Gruppe mit der Knappheit zufrieden zu sein - sie bevorzuge die aktuelle Situation mit Ölpreisen nahe 70 USD/bbl statt 50 USD/bbl, wo sie gegen Ende 2018 gelegen habe. (09.04.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.