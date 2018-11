Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis setzte die Korrektur am Donnerstag deutlich fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDer dynamisch erfolgte Trendbruch dürfte noch weitere Abgaben nach sich ziehen. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der 70,28 USD auf Sicht der kommenden Handelstage. Zunächst wäre noch eine Gegenbewegung bis in den Bereich des bei 73,60 USD liegenden steilen Intraday-Abwärtstrends möglich. Ein Ausbruch über diese Hürde könnte einen Pullback bis 75,09 USD einleiten. (02.11.2018/ac/a/m)