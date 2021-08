Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag weiter stark abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickEs biete sich mit dem Test der 67,43 USD die Chance einer umfassenden Bodenbildung. Zunächst müsse aber an der Hürde bei 69,73 USD nochmals mit einem Rücklauf gerechnet werden. Gelinge dann der Ausbruch über 70,00 USD, werde der Weg in Richtung der 72,40 USD wieder freier. Abgaben unter 67,43 USD gelte es zu vermeiden, da dann auch bald wieder 64,54 USD erreichbar würden. (10.08.2021/ac/a/m)