Was könnte das für den Aktienkurs des Occidental bedeuten? Der Aktienkurs von Occidental korreliere stark mit dem WTI-Preis, aber die beiden Kursverläufe hätten divergiert, als die Fusionsmeldungen aufgetaucht seien. Allerdings könne ein starker Rückgang des Aktienkurses nach der Abgabe des Angebots für Anadarko auf die Diskontierung der signifikanten Prämie im Rahmen des Zusammenschlussangebots und nicht auf eine Verschlechterung der Geschäftstätigkeit zurückgeführt werden.



In der Theorie könnte der Aktienkurs von Chevron, falls Chevron ein höheres Gebot abgebe und Occidental aus dem weiteren Bieten ausfalle, einige Verluste ausgleichen. Abgesehen davon sei es unwahrscheinlich, dass Großaktionäre, falls Occidental die Verfolgung der Fusion einstelle, die Streichung des Vorstands beantragen würden. Offensichtlich würde ein Mangel an Ersatz durch das Management potenzielle Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens ausräumen. Bis jetzt sieht es jedoch so aus, als ob Chevron sein Angebot nicht erhöhen wird, so die Experten von XTB. (Analyse vom 13.05.2019)



Börsenplätze Occidental Petroleum-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Occidental Petroleum-Aktie:

47,865 EUR -2,31% (13.05.2019, 16:25)



Xetra-Aktienkurs Occidental Petroleum-Aktie:

50,00 EUR (10.05.2019)



ISIN Occidental Petroleum-Aktie:

US6745991058



WKN Occidental Petroleum-Aktie:

851921



Ticker-Symbol Occidental Petroleum-Aktie:

OPC



NYSE-Ticker-Symbol Occidental Petroleum-Aktie:

OXY



Kurzprofil Occidental Petroleum:



Occidental Petroleum Corp. (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) ist ein global tätiges Erdöl-, Erdgas-, Chemie- und Rohstoffunternehmen. Hauptgeschäftsfeld ist die Förderung von Rohöl, Erdgas, Erdgaskondensat und anderen Kondensaten, schwerpunktmäßig in den USA, jedoch auch in anderen Ländern wie Oman, Ecuador, Kolumbien, Pakistan, Russland, Katar und im Jemen. Als Hersteller von Chemikalien produziert und vertreibt das Unternehmen unter anderem Polyvinylchlorid (PVC), Natriumhydroxid, Vinylchloridmonomer, Chlor, Ethylendichlorid, verschiedene Polymere sowie Petrochemikalien. Ein weiterer Bereich ist die Gewinnung von Energie. Das Segment unterhält Gasförderwerke, Pipelines sowie Kraftwerke in Oklahoma, Kalifornien, Colorado, Texas, New Mexico, Louisiana, Kanada, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. (13.05.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Occidental Petroleum-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen die Aktie von Occidental Petroleum Corp. (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anadarko Petroleum sei zwar weder eine der größten noch eine der bekanntesten Ölfirmen aus den USA, aber wahrscheinlich diejenige, über die derzeit am meisten diskutiert werde. Denn sowohl Chevron als auch Occidental Petroleum würden mit dem Unternehmen fusionieren wollen. Letzteres Unternehmen scheine näher dran zu sein, die Unterstützung von Anadarko zu gewinnen.Chevron habe am 12. April 2019 bekannt gegeben, dass es einen Fusionsvertrag mit Anadarko Petroleum abgeschlossen habe. Im Rahmen der Vereinbarung sollte Chevron Anadarko für 33 Mrd. USD in liquiden Barmitteln und Aktien kaufen - das entspreche 65 USD pro Anadarko-Aktie. Im Rahmen der ausgehandelten Vereinbarung müsste das Unternehmen, das sich von der Transaktion abwende, eine Strafe von 1 Mrd. USD an die Gegenpartei zahlen.Zur gleichen Zeit, zu der Chevron und Anadarko jedoch die Fusion angekündigt hätten, seien Gerüchte aufgetaucht, dass Occidental Petroleum ein Angebot für Anadarko abgeben haben könnte. Dies sei wenige Tage später bestätigt worden, als Occidental ein Angebot von 76 USD pro Anadarko-Aktie angekündigt habe, was zu gleichen Teilen mit Bargeld und Aktien finanziert werden sollte. Angesichts der signifikanten Prämie, die über das Angebot von Chevron angeboten worden sei, habe Anadarko begonnen, das Angebot in Betracht zu ziehen und zu prüfen.Occidental Petroleum sei ein viel kleineres Unternehmen als Chevron und habe eine wesentlich kleinere Bilanz. Im Gegenzug habe die Befürchtung bestanden, dass Occidental die Hebelwirkung für den Erwerb von Anadarko deutlich erhöhen müsste. Occidental habe jedoch zu handeln begonnen, bevor Anadarko die Überprüfung beendet und sich hierbei die Unterstützung von zwei starken Verbündeten gesichert habe: Der französischen Firma Total sowie Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Total habe zugestimmt, Anadarkos Vermögenswerte in Afrika für 8,8 Mrd. USD zu übernehmen, falls Occidental sich gegen Chevron durchsetzen könnte, während Berkshire sich verpflichtet habe, unter der gleichen Annahme 10 Mrd. USD in Occidental-Vorzugsaktien zu investieren.Da der Aktienkurs von Occidental gefallen sei, als das Angebot zur Fusion mit Anadarko bekannt geworden sei, habe das Unternehmen die Bedingungen des Angebots von 50% Bargeld und 50% Aktien auf 78% Bargeld und 22% Aktien geändert. Die Unternehmensleitung habe ihre Entscheidung damit begründet, dass das Angebot nach dem Kursverfall für die Aktionäre von Anadarko möglicherweise nicht attraktiv genug gewesen sei. Ein höherer Gesamtpreis und eine signifikante Barkomponente hätten ausgereicht, um Anadarkos Vorstand davon zu überzeugen, das Angebot von Occidental am Montag, den 6. Mai, dem von Chevron vorzuziehen. Chevron habe vier Tage Zeit erhalten, um mit einem überarbeiteten Angebot zu antworten oder sich aus den Fusionsverhandlungen zurückzuziehen.Eine weitere Sorge sei gewesen, dass die Finanzierung eines Teils des Geschäfts mit Aktien, die derzeit nahe der unteren Grenze einer jahrzehntelangen Handelsspanne gehandelt würden, zu einer erheblichen Verwässerung führen könnte. Das überarbeitete Angebot (mit erhöhter Barkomponente) bedeute, dass die Ausgabe von Aktien einen Schwellenwert (20% der ausstehenden Aktien) nicht überschreite, der von der Gesellschaft verlange, die Zustimmung der Aktionäre einzuholen. Da viele Interessengruppen von Occidental die Fusion von Anadarko nicht als wertsteigerndes Geschäft sehen würden, wäre eine solche Zustimmung schwer zu erhalten.Es habe nicht überrascht, dass wiederholt gesagt worden sei, dass ein Schritt zur Erhöhung der Barkomponente des Angebots darauf abziele, die Notwendigkeit einer Genehmigung zu umgehen. Man werde vielleicht nie wissen, ob es so gewesen sei oder nicht, aber was man jetzt wisse, sei, dass einige Großaktionäre von Occidental, wie zum Beispiel die T. Rowe Price Group, versuchen würden, den Vorstand zu verdrängen. Dies seineben der Aufnahme von mehr finanzieller Mitteln das Hauptrisiko für den Fall, dass die Transaktion abgeschlossen werde: Ein möglicher personeller Wechsel des Managements.Was könnte andererseits dazu führen, dass die Fusion zwischen Occidental und Anadarko aufgegeben werde? Dies wäre auf zwei Arten möglich: Die erste wäre, dass die Aktionäre von Anadarko das Angebot ablehnen würden. Angesichts der hohen Prämie gegenüber dem Marktpreis vor der Ankündigung erscheine dies jedoch unwahrscheinlich. Der andere und potenziell wahrscheinlichere Weg für die Einstellung der Fusion zwischen Occidental und Anadarko sei die Abgabe eines überarbeiteten Angebots von Chevron. Wie die Experten bereits erwähnt hätten, sei Chevron ein viel größeres Unternehmen als Occidental und könnte den Konkurrenten leicht überbieten.