Xetra-Aktienkurs OVB Holding-Aktie:

17,00 EUR +1,19% (15.11.2019, 09:02)



ISIN OVB Holding-Aktie:

DE0006286560



WKN OVB Holding-Aktie:

628656



Ticker-Symbol OVB Holding-Aktie:

O4B



Kurzprofil OVB Holding AG:



Der OVB Konzern (ISIN: DE0006286560, WKN: 628656, Ticker-Symbol: O4B) mit Sitz der Holding in Köln ist einer der führenden europäischen Finanzvermittlungskonzerne. Seit Gründung im Jahr 1970 steht die langfristige, themenübergreifende und vor allem kundenorientierte Finanzberatung privater Haushalte im Mittelpunkt der OVB Geschäftstätigkeit. OVB kooperiert mit über 100 leistungsstarken Produktgebern und bedient mit wettbewerbsfähigen Produkten die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden, von der Existenzsicherung und der Absicherung von Sach- und Vermögenswerten bis zu Altersvorsorge und Vermögensauf- und -ausbau. OVB ist aktuell in 15 europäischen Ländern aktiv.



4.715 hauptberufliche Finanzvermittler betreuen 3,48 Millionen Kunden.



2018 erwirtschaftete die OVB Holding AG mit ihren Tochtergesellschaften Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 231,3 Mio. Euro sowie ein EBIT von 13,2 Mio. Euro. Die OVB Holding AG ist seit Juli 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. (15.11.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - OVB Holding-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie des Kölner Finanzdienstleisters OVB Holding AG (ISIN: DE0006286560, WKN: 628656, Ticker-Symbol: O4B).Das im Prime Standard gelistete Unternehmen, das über 3,7 Mio. Privatkunden in 15 europäischen Ländern betreue, habe heute den Neunmonatsbericht 2019 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz geladen, um Zahlen und Strategie zu erläutern. Die Zahlen seien sehr gut gewesen und würden eine gute Grundlage zum Erreichen der Ziele für das Gesamtjahr bilden.Die Vertriebsprovisionen des Konzerns seien um fast 12% auf 189 Mio. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis der Gruppe habe um rund 3,5% auf 8,6 Mio. Euro zugelegt. Die Anzahl der Berater sei in ähnlicher Größenordnung um über 4% auf knapp 5.000 geklettert. Motor des Wachstums sei einmal mehr das Segment Osteuropa (CEE) mit einem Anstieg der Vertriebsprovisionen um 6% auf 89 Mio. Euro gewesen. Das EBIT in CEE sei sogar um 12% auf über 7 Mio. Euro gestiegen.Die Gesellschaft habe im Conference Call ihre positive Einschätzung zum Gesamtjahr und zu den kommenden Quartalen bekräftigt. Die Guidance einer Steigerung der Erlöse sei ebenso bestätigt worden wie eine leichte Steigerung im EBIT des Konzerns von 13,2 Mio. Euro in 2018 auf 13,5 Mio. Euro bis 14,0 Mio. Euro für das laufende Geschäftsjahr. Scharff denke, dass die EBIT-Prognose ein wenig konservativ sei und habe daher seine EBIT-Prognose von 14,2 Mio. Euro auf 14,5 Mio. Euro erhöht.