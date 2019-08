Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

36,80 EUR -0,05% (22.08.2019, 14:25)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 26.200 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 3,8 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (22.08.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht: Übernahmeschlacht bahnt sich an - AktienanalyseAnfang Juli haben sich nach monatelangen Verhandlungen Bain Capital und Carlyle zu einem Übernahmeangebot an die Aktionäre von OSRAM (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) durchgerungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die US-Finanzinvestoren hätten 35 Euro je Aktie geboten. Weil Börsianer an einem Zustandekommen des Deals wegen der hohen Mindestannahmequote von 70 Prozent gezweifelt hätten, habe die Aktie lange deutlich unter dem gebotenen Betrag notiert. Aktuell sei in der Aktie von OSRAM wieder Musik. Mitte Juli sei bekannt geworden, dass auch der Halbleiterkonzern AMS für OSRAM bieten wolle. Nun nehme der Übernahmeversuch Gestalt an. Nachdem die Deutschen einen konkreten Angebotsvorschlag von den Österreichern über 38,50 Euro je Aktie erhalten hätten, solle über den Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung, welche eine Voraussetzung für eine Übernahme durch AMS sei, verhandelt werden. Dabei würden sich die beiden Kontrahenten scheinbar näherkommen: "Nach unserer vorläufigen Einschätzung erscheint das vorgelegte Finanzierungskonzept verbindlich und tragfähig", habe OSRAM mitgeteilt. Und: Die Gespräche würden "konstruktiv" verlaufen.Aus Anlegersicht versprechen die neuen Entwicklungen Hochspannung, schließlich könnte sich eine Bieterschlacht zwischen den Finanzinvestoren und AMS anbahnen - Bain und Carlyle prüfen angeblich schon eine Aufstockung der Offerte, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 33/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:36,95 EUR +1,93% (22.08.2019, 14:12)