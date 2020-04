Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

30,98 EUR -4,68% (01.04.2020, 13:51)



Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

31,09 EUR -5,21% (01.04.2020, 14:05)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2019 (per 30. September) weltweit rund 23.500 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (01.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.AMS habe seine Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme des angeschlagenen Münchner Lichtkonzerns abgeschlossen. Dabei würden dem österreichischen Chip- und Sensorenherstellerwie geplant Bruttoerlöse i.H.v. rund 1,65 Mrd. Euro zufließen, habe AMS am Mittwochmorgen mitgeteilt. Allerdings hätten nur 70% der in der Kapitalerhöhung angebotenen Aktien bei Anlegern platziert werden können. Die anderen Aktien würden nun von den die Transaktion begleitenden Investmentbanken übernommen und über den Markt angeboten. Die neuen Aktien sollten ab dem 3. April an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden. Dort sei AMS gelistet.Die Kapitalerhöhung sei ein wichtiger Baustein für den steirischen Konzern, mit dem er einen Teil des Kaufpreises für die auf Pump finanzierte OSRAM- Licht-Übernahme stemmen wolle. Unter Experten seien wegen des Corona-Crashs bereits Zweifel aufgekommen, ob AMS die Kapitalerhöhung erfolgreich abschließen könne.Die OSRAM Licht-Aktie habe sich im Tagesverlauf etwas erholen können, notiere jedoch weiter deutlich unter dem bislang von AMS angebotenen Preis i.H.v. 41 Euro je OSRAM Licht-Aktie. Angesichts der aktuell großen Unsicherheiten am Markt dränge sich ein Einstieg bei OSRAM Licht weiter nicht auf. Am Markt gebe es derzeit bessere Chancen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie: