Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

32,06 EUR -0,12% (10.04.2019, 11:27)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 27.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de (10.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lichttechnik-Herstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Die Kommunikationspolitik von OSRAM-CEO Olaf Berlien sei unterirdisch und für einen MDAX-Wert nicht angemessen. In den letzten Wochen habe er die eigene Prognose mehrfach infrage gestellt. Jetzt sei endlich die "offizielle" Anpassung gefolgt. Diese gleiche einem Desaster. Anstatt eines Umsatzplus von 0 bis 3% rechne Berlien mit einem Rückgang von satten 11 bis 14% im Gesamtjahr. Die EBITDA-Marge solle sich auf nur noch 8 bis 10% belaufen. Der Gewinn implodiere somit weiter. Innerhalb von zwölf Monaten hätten die Münchner nun wieder die Prognose reduzieren müssen. Die Art und Weise der Kommunikation sei nicht zu akzeptieren. Der Aufsichtsrat sollte jetzt sofort handeln. Berlien und/oder CFO Ingo Bank seien nicht länger tragbar. Derzeit lebe OSRAM nur noch von einer Übernahmefantasie, die die Experten aber für wenig wahrscheinlich halten würden.Unsere bisherigen Verkaufsempfehlungen waren richtig, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 10.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:32,12 EUR -0,34% (10.04.2019, 11:12)