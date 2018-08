Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (01.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst von der LBBW:Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: OSAGF).Q3 habe im Umsatz mit 1,0 Mrd. EUR bzw. mit einer organischen Stagnation im Rahmen der Indikation gelegen. Das Halbleitersegment OS sei organisch um +4% gewachsen, habe durch Projektverschiebungen (ins FY 2018/19) und ein regional heterogenes Abrufverhalten im Automobilgeschäft belastet (sehr schwach z.B. in Korea).Absolut wurden 133 Mio. EUR erreicht und somit die Markterwartung (129 Mio. EUR) bzw. unsere Prognose (125 Mio. EUR) leicht geschlagen, so die Analysten der LBBW. Das Delta zum Vorjahr habe u.a. aus Währung (-25 Mio. EUR), Kulim-Anlaufkosten (-7 Mio. EUR) und F&E (-11 Mio. EUR) resultiert. OS habe in der Marge 600 Basispunkte (davon 350 durch Währungseffekte) auf 22,6% verloren. Das Leuchtensegment LSS sei mit -7 Mio. EUR (VJ -4 Mio. EUR) in der Verlustzone geblieben.Beim organischen Umsatzwachstum bleiben wir mit +1% am unteren Ende der Zielspanne von 1% bis 3%, so die Analysten der LBBW. Beim adj. EBITDA sind wir nach Q3 mit 582 Mio. EUR (bisher 568 Mio. EUR) in den Plankorridor von 570 bis 600 Mio. EUR gerückt, so die LBBW weiter. Beim Gewinn je Aktie würden die Analysten nun 1,17 EUR schätzen (Guidance: 1,00-1,20 EUR).Betroffen seien das US-After Sales Geschäft (habe schon zum Verkauf gestanden, Transaktion bald erwartet) und das europäische Leuchtengeschäft (insbesondere Siteco). Für beide Aktivitäten schätzen die Analysten der LBBW für 2017 ein Umsatzvolumen von ca. 340 Mio. EUR und ein negatives adj. EBITDA von ca. 30 Mio. EUR.Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, bewertet die Aktie von OSRAM Licht weiterhin mit "kaufen". (Analyse vom 01.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link