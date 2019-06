Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 27.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (25.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lichttechnik-Spezialisten OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Anhaltend schwache Zahlen und die fehlende Hoffnung auf eine schnelle Besserung hätten dafür gesorgt, dass sich der Kurs der OSRAM-Aktie in den letzten Monaten mehr als halbiert habe. Nach den Gewinnwarnungen habe der Konzern viel Vertrauen verspielt. Heute sorge die Nachricht über den möglichen Verkauf des schwächelnden Leuchtengeschäfts für steigende Kurse. Aber auch die Übernahme des Konzerns durch Finanzinvestoren sei allem Anschein nach noch nicht vom Tisch.Die OSRAM-Problemsparte Siteco werde an die Beteiligungsgesellschaft Stern Stewart Capital verkauft. Einen Kaufpreis für den Bereich, der den Angaben zufolge im vergangenen Geschäftsjahr mit rund 900 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro erwirtschaftet habe, habe das Unternehmen nicht genannt.Das Geschäft mit der Beleuchtung für Bürogebäude, Fabriken und Straßen habe längere Zeit unter schwindenden Umsätzen gelitten, insbesondere in den USA. Zudem habe der Bereich über viele Jahre Verluste geschrieben. Als Konsequenz daraus habe das Management einen Sparkurs inklusive Stellenabbau eingeläutet und den Verkauf des Leuchten-Servicegeschäfts in den USA beschlossen. Im vergangenen Jahr hätten dann operativ schwarze Zahlen zu Buche gestanden. Nun sei das Thema vom Tisch.OSRAM selbst wolle sich weiterhin von den Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle übernehmen lassen. Allerdings könnte der schon länger angedachte Deal nach einer erneuten Gewinnwarnung des MDAX-Konzerns Ende März wackeln. Es sei die dritte Prognosesenkung binnen eines Jahres gewesen. "Das Vertrauen in den Investment- und Finanzierungscase ist erheblich gesunken", habe das "Manager Magazin" vor Kurzem einen beteiligten Investmentbanker zitiert.Die potenziellen Investoren würden seit Wochen einen Kauf von OSRAM durchrechnen. Bereits Mitte Februar habe OSRAM ein Interesse der Investoren erstmals öffentlich gemacht. Wegen der schwachen operativen Entwicklung hätten Bain und Carlyle dem Vernehmen nach aber mehr Zeit für die Prüfung der Bücher erbeten. Eine Entscheidung scheine noch immer nicht gefallen zu sein.Besonders betroffen sei die LED-Sparte Opto Semiconductors, die unter einer erheblichen Unterauslastung der Produktionskapazität leide. Aber: Das Opto-Geschäft mit Halbleitern für Beleuchtung, Visualisierung und Sensortechnologie dürfte die akute Schwächephase wieder überwinden - auch wenn weiter offen sei, wann.Eine OSRAM-Übernahme sei nicht unwahrscheinlich. Die niedrige Bewertung mache den Konzern für Interessenten attraktiv. Allerdings sei derzeit kaum abzuschätzen, ob ein mögliches Angebot tatsächlich von Bain und Carlyle kommen werde, ob diese weiter auf Zeit spielen oder ob sogar andere Interessenten auf der Bildfläche auftauchen würden. Das Chance/Risiko-Verhältnis für Anleger sei nach wie vor nicht besonders attraktiv.Die Spekulation auf eine Übernahme erscheint sehr heiß - und sollte nur mit einer kleinen Position und einem engen Stopp unter dem Jahrestief gestartet werden, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.06.2019)