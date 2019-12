Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2019 (per 30. September) weltweit rund 23.500 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (10.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Die Aktien des Lichtkonzerns OSRAM seien nach der erfolgreichen Übernahme durch den Sensorspezialisten AMS zuletzt auf den höchsten Stand seit Juni 2018 geklettert. Die ehemalige Lichttochter von Siemens sei 2013 vom Münchner Technologiekonzern abgespalten worden. Am Montag seien die Papiere von OSRAM mit einem Plus von 14,9 Prozent auf 44,24 Euro aus dem Handel gegangen. Damit seien sie der mit Abstand beste Wert im MDAX gewesen. Die an der Züricher Börse gelistete AMS-Aktie habe dagegen rund 4,8 Prozent verloren.Nach dem Erfolg der Übernahmeofferte von AMS sehe Commerzbank-Analyst Sebastian Growe sein neues Kursziel für die OSRAM-Aktie bei 44 Euro. Er habe dieses ausgehend vom AMS-Angebotspreis von 41 Euro nach oben angepasst, nachdem bekannt geworden sei, dass mehr als 55 Prozent das Angebot angenommen hätten. Das Votum habe er auf "hold" belassen.Im Gegensatz zur anfänglich großen Skepsis auf Seiten OSRAMs gegenüber dem Bieter AMS, hätten beide Unternehmen nun einmal mehr ihren Willen unterstrichen, einen Weltmarktführer für Sensoriklösungen und Photonik zu schaffen, habe Growe in einer am Montag veröffentlichten Studie geschrieben. Dies werde der Schlüssel sein, um angepeilte Synergien mit Einsparungen in Höhe von 300 Millionen Euro zu erreichen oder ihnen nahe zu kommen, glaube der Marktexperte.Die genaue Prozentzahl der Beteiligung von AMS an OSRAM werde aber wohl erst nach Weihnachten feststehen, habe Growe angesichts einer erweiterten Annahmefrist verdeutlicht, die an Heiligabend auslaufe. Aber am heutigen Dienstag würden sich in weiteren erwarteten Details zeigen, inwieweit Hedgefonds noch auf einen höheren Preis spekulieren würden als die von AMS gebotenen 41 Euro je Aktie.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link