Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

38,88 EUR -1,54% (10.12.2018, 16:35)



Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

38,82 EUR -0,21% (10.12.2018, 16:44)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (10.12.2018/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer AQR Capital Management, LLC erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der OSRAM Licht AG wieder:Die Leerverkäufer des Hedgefonds AQR Capital Management, LLC haben ihr Short-Engagement in den Aktien des weltweit führenden Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) ein Stück weit ausgebaut.Der in Greenwich, Connecticut, USA, beheimatete Hedgefonds-Riese AQR Capital Management, LLC hat am 07.12.2018 seine Shortposition von 3,44% auf 3,50% der Aktien der OSRAM Licht AG gesteigert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den OSRAM Licht AG-Aktien:3,50% AQR Capital Management, LLC (07.12.2018)0,64% AHL Partners LLP (07.12.2018)Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie: