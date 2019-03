Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 27.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lichttechnik-Herstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Der Münchener Konzern habe gestern Nachmittag seine Jahresziele erneut gesenkt. OSRAM Licht mache die Schwäche in der Autoindustrie und im Smartphone-Markt zu schaffen. Die konjunkturelle Abkühlung in China lasse die Lagerbestände steigen, weswegen die Kunden mit neuen Aufträgen zögern würden, so OSRAM.Die Strafe sei auf dem Fuß gefolgt: Die OSRAM Licht-Aktie habe am Tagesende 13,4% verloren und auch heute sei der Kurs zunächst abwärts gegangen. Aus charttechnischer Sicht drohe ebenfalls Gefahr für OSRAM Licht. Sollte das Oktober-Tief bei 29,71 Euro unterschritten werden (heute sei es kurz der Fall gewesen), drohe ein Absturz auf das Tief von 2014 bei 25,31 Euro. Das wäre ein abermaliger Rückschlag um rund 15%, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:30,76 EUR +1,59% (29.03.2019, 11:47)