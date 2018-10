Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

34,33 EUR +0,41% (04.10.2018, 10:53)



Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

34,46 EUR -0,14% (04.10.2018, 11:08)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (04.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht: Es wird wieder dunkler - AktienanalysePünktlich zum Kapitalmarkttag am 18. September hatte der Lichtkonzern OSRAM (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) Neuigkeiten zu seiner Sparte mit optischen Halbleitern ("Opto Semiconductors") im Gepäck, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das Wachstum solle anziehen und auch bei der Marge sei im günstigsten Fall mehr drin als zuletzt. Für das kommende Geschäftsjahr 2018/19 (30. September) habe OSRAM ein Umsatzplus von fünf bis zehn Prozent in Aussicht gestellt. Im bald endenden Geschäftsjahr 2017/18 sei der Erlös voraussichtlich um fünf bis sechs Prozent gestiegen. Ab 2019/2020 solle das Wachstum über den Branchenzyklus hinweg bei rund zehn Prozent liegen. Die Wachstumsraten seien um Effekte wie Währungsschwankungen oder Teilverkäufe bereinigt.Bei der bereinigten Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) stelle der Konzern ab 2019/2020 einen Wert von 23 bis 29 Prozent in Aussicht. Im vergangenen Geschäftsjahr 2016/17 habe der Bereich knapp 1,7 Mrd. Euro umgesetzt - die Marge habe dabei 28,1 Prozent betragen. Die Sparte habe zuletzt rund ein Drittel zum Umsatz beigesteuert.Die zuletzt stark unter Druck stehende OSRAM-Aktie habe nach Bekanntgabe der neuen Ziele für die Sparte zunächst deutlich angezogen. Doch das Mini-Plus im Chart sei kaum aufgefallen, schließlich betrage das Minus seit Jahresbeginn rund 50 Prozent. Später hätten die Anteile den Profit auch schon wieder abgegeben. Grund seien die verhaltenen Aussagen von OSRAM-CEO Olaf Berlien gewesen: "Langfristig sind unsere Aussichten unverändert intakt, auch wenn wir in nächster Zeit bei Opto Semiconductors aufgrund von Markteinflüssen mit einer Eintrübung rechnen. Kurzfristig ist die Sichtbarkeit der Marktentwicklung eingeschränkt."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie: